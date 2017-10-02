الأردن يتابع حركة النقل بين عمان وبغداد

عمان – رند الهاشمي

تفقد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين والنقل الاردنيان يعرب القضاة وجميل مجاهد معبر الكرامة – طريبيل الحدودي مع العراق. وقال بيان امس ان (الزيارة التفقدية التي رافقتهم فيها عدد من رجال الاعمال الاردنيين والناقلين جاءت في اطار الحرص الحكومي على متابعة سير العمل في المعبر من الجانب الاردني والاجراءات المتخذة لضمان انسيابية عمليات التصدير وتسهيل الاجراءات المتخذة في المعبر والوقوف على المعوقات التي تواجه المصدرين والناقلين الاردنيين من خلاله)، واكد القضاة ان (سلامة وأمن الاجراءات التي تتم من خلال المعبر الحدودي وحرص الحكومة على تذليل العقبات امام المصدرين والناقلين لضمان عودة الزخم التجاري بين البلدين الى سابق عهده)، مشيرا الى ان (الزيارة جاءت للاطلاع على واقع الحال والاستماع الى ملاحظات وشكاوى المصدرين والناقلين بشأن الاجراءات المتخذة على المعبر الحدودي والعمل على تذليلها في الجانب الاردني والتنسيق مع المسؤولين العراقيين فيما يخص اجراءات الجانب العراقي)، من جانبه قال مجاهد انه (سيتم التواصل مع الجهات المعنية في الجانب الاردني والجانب العراقي للعمل على تذليل العقبات لإعادة الزخم التجاري بين البلدين الى سابق عهده).

شكاوى المصدرين

واوضح البيان ان (ملاحظات وشكاوى المصدرين والناقلين تركزت على تأخير عمليات التبادل بين الشاحنات الاردنية والعراقية في ساحة التبادل الامر الذي يتسبب في اتلاف البضائع الاردنية ولاسيما الخضار والفواكه وان الناقلين العراقيين يرفضون التحميل من ساحة التبادل ويطالبون بالتحميل من عمان والعقبة)، مؤكدين (انهم موجودون في ساحة التبادل منذ اكثر من اسبوع بانتظار وصول شاحنات عراقية لإجراء عملية التبادل معها)، مطالبين (إعادة النظر باجور النقل بسبب ارتفاع كلف التشغيل)، من جهته اشار رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد الى ان (بحث معوقات التصدير في وقت مبكر والعمل على حلها يشجع القطاع الخاص على استئناف التصدير الى العراق من خلال هذا المعبر للعودة بالعلاقات التجارية بين البلدين الى سابق عهدها عندما تجاوز حجم التبادل التجاري المليار دينار سنويا)، واضاف رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب انه (ستتم دراسة جميع الملاحظات بشأن الية واجراءات التخليص على البضائع من خلال المعبر والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها)، واكد نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد الداود ان (النقابة تتابع باهتمام كل المعوقات التي تواجه الناقلين الاردنيين)، داعيا الناقلين الى (التنسيق مع النقابة والتقدم بالشكاوى والملاحظات للعمل على حلها مع الجهات المعنية)، يذكر انه تم إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي اواخر شهر اب الماضي بعد توقفه نحو العامين تأكيدا على رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والتجارية بعد تأمين الطريق الدولي.