دار المسنين بحاجة إلى إهتمام حكومي اكبر

نزلاء الرعاية في كربلاء يشعرون بالحزن والوحدة

كربلاء- محمد فاضل ظاهر

يُعد دار المسنين في كربلاء الحضن الدافئ والايدي الرحيمة لكبار السن الذين وصلوا الى مرحلة من العُمر.

كان يجب ان يرتاحوا فيه كما أن هذه الشريحة التي تعاني الضعف في البنية او الذاكرة الضائعة او المرض كان يجب ان تتوفر لها الرعاية اللازمة من قبل ذويهم , انتهى فيهم الامر في هذه الدار حيث تركــــوهم وأصبحوا بعيدين عنهم دون ان يرن لهم جـــفن في ذلك .

واضاف ابوعلي (67) عاماً أن (الدار توفر لنا كل ما نحتاجه ولكني اشعر بالحزن بين الحين والآخر لبقائي وحيداً).

متمنياً ان ( يعود به الزمن الى الوراء لأكون أسرة تحتويه عند كبره ). واضاف ان السر الحقيقي في وصولي الى هذه الدار لكوني أعيش مع ولدي الذي تزوج من إمرأة لم تكن لديها الرحمة حيث طلبت منه اما البقاء في دار الزوجية أو مغادرة والدك عن دارنا لكونه كثير الطلبات ويحتاج الى خدمة ولم تستطع ان توفر له الرعاية الكاملة ).

موضحاً ( حقاً عندما سمعت بهذا الكلام وشرحت امري الى الجيران اقترحوا عليّ الذهاب الى دار المسنين وفعلاً عندما ذهبت اليها وجدت الرحبة والسعة من قبل مسؤولة الدار احتشام الهر وتم ادخالي الدار في نفس اليوم لتوفر بيّ شروط الاقامة وحالياً اشعر بأني اعيش وسط اهلي ).

ومن جهتها قالت كبيرة السن (ام حسين) ( على الرغم من اني كنت اماً ووفرت الرعاية لولدي لكنه تنكر في ذلك واصبح يلبي لطلبات زوجته حيث قال لي بالحرف الواحد إني سأسافر لغرض العمل ولم نتمكن من مصاحبتك معنا حيث سافر وتركني وحيدة وانتـــــــهى بيّ المطاف في هذه الدار ).

واضافت ( أنا مشتاقة الى داري الذي قام ببيعاه ليهاجر الى خارج العراق ويتركني هنا وحيدة ولكن أنا مشتاقة الى رؤية جيراني حيث لم يزرني اي احد منذ دخولي الدار وحتى الآن ).

واما ام نهلة فقد ذكرت بالقول

( لقد عشت خلال مدة سابقة مع ابنتي المتزوجة ولكن لتذمر زوجها مني قررت أن أعيش في هذه الدار لحفظ ماء وجهي وكرامتي ولكي لا تتفاقم المشاكل بين ابنتي وزوجها بسببي ).

موضحة ( لقد أحسست بصعوبة في بداية الامر ولكن بمرور الزمن استطعت ان اتكيف مع حياتي في الدار حيث اصبحت لي صديقات بمثابة اخواتي في الدار ).

مبينة ( اني أقوم بملء فراغي في قراءة القــــــــرآن والادعية والصلاة لكي اكمل مشوار حياتي في الدار ).

عدة المقيميين

ومن جانبها قالت مدير دار المسنين في المحافظة احتشام الهر لـ (الزمان) امس . (لقد عملت في دار رعاية المسنين منذ عام 2003 وتسلمت المسؤولية ادارياً عنها لقسم الرجال والنساء ). موضحة أن ( عدد المقيمين من الرجال والنساء يبلغ 43 مقيماً بالاضافة الى النزلاء الذين خصتهم الوزارة بإستثناء 5 بالمئة والذين لم يكونوا بالعُمر المقرر لدخولهم الدار ولكن نظراً الى ظروفهم ولكونهم يبقون بدون مأوى فقد تم استقبالهم ). واضاف الهر ان الدار استقبلت كبار السن من محافظات مختلفة ومنها بغداد – بابل – النجف ). مشيرة الى ان ( الدار تنظم رحلات ترفيهية لهم كما ان هناك دعماً صحياً بخصوص المسنين من الذين مصابين بامراض مزمنة ).

( يجب ان يكون عمر المرأة 55 عاماً والرجل 60 عاماً وان يكونوا سالمين من الامراض وليس له معيل شرعي ).

وبشأن الامكانيات التي تقدمها الدار للمسنين اوضحت ان الدار توفر 60 الف دينار راتب شهري للمعيشة ووجبات غذائية مع الاهتمام بهم ).