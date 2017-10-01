الامم المتحدة : استشهاد 203 من المدنيين جراء اعمال الارهاب خلال ايلول

بغداد – قصي منذر

اعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي استشهاد 203 مدنيين وإصابة 389 آخرين، جرّاء أعمال الإرهاب والعنف التي وقعت في العراق خلال شهر أيلول 2017..

وذكر بيان للبعثة امس انه ( بلغ عدد الشهداء المدنيين في شهر أيلول 196 شخصاً ليس من بينهم أفراد من الشرطة ، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 381 شخصاً ليس من بينهم أفراد من الشرطة ، وكان من بين الضحايا 10 مواطنين أجانب), واضاف انه (وفقا للأرقام الواردة، كانت محافظة بغداد الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 194 شخصا 37 شهيداً و157 جريحاً تلتها محافظة ذي قار حيث سقط 82 شهيدا و93 جريحاً، ثم محافظة الأنبار حيث لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 46 آخرون).