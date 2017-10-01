الرئيس التركي يعلن الاستفتاء يشكل تهديدا لبلاده والمنطقة

انقرة – الزمان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن استفتاء إقليم كردستان يمثل تهديداً علينا، ولا نريد غض النظر عما يحدث هناك. وقال أردوغان في بيان امس خلال كلمته أمام البرلمان التركي، إنه (لا نتائج إيجابية لاستفتاء إقليم كردستان سواء بالنسبة للكرد أو غيرهم ونأمل أن تتراجع إدارة إقليم شمال العراق عن خطوتها الخاطئة، وتركيا ستكون إلى جانب أخوتها الكرد),واضاف أنه (إذا ما تغير موقف إدارة شمال العراق فإننا سنقف إلى جانبهم كما في السابق), مشيراً إلى ان ( تركيا لن نقوم بتجويع المواطنين في شمال العراق عبر فرض الحصار عليهم), واوضح اردوغان إن (الإقليم على حدودنا ولن نسمح بنشوب فتنة على حدودنا، ولن نسمح بتهدينا بكركوك التي يسكنها التركمان وسندافع عنهم سننشر السلام في هذه المنطقة لذا علينا أن ننهي هذه الخطوة اي استفتاء كردستان التي تهدد سلامتها), وتابع أن (الاستفتاء سبب للفتنة في المنطقة، لذلك اتخذنا خطوات مع إيران ومع الحكومة المركزية في العراق وسعيدون بدعم الأمم المتحدة لهذه الخطوات).