اربيل تشكل مجلسا سياسيا للتعامل مع نتائج الاستفتاء

اربيل – فريد حسن

أعلن عضو مجلس استفتاء كردستان خليل إبراهيم، عن حل المجلس وتشكيل مجلس سياسي للتعامل مع نتائج الاستفتاء ، وفيما بين أن كردستان جزء من العراق “حتى اللحظة، مؤكدا أن الاستقلال سيبقى من إستراتيجية الإقليم.وقال إبراهيم في تصريح امس ان (كردستان تقرر حل مجلس الاستفتاء والعمل على تشكيل مجلس سياسي للتعامل مع نتائج الاستفتاء وأن القيادة الكردستانية موحدة ) حسب قوله . وأضاف (نرحب بمبادرة السيد علي السيستاني ونؤكد على لغة الحوار ونحمل رسالة سلام للجميع و لن نكون تهديدا لأحد ولا سببا لعدم استقرار المنطقة ولن نخالف القوانين والقواعد الدولية ), واوضح إبراهيم، ان (الاقليم يرغب بالحوار مع بغداد وجميع الأطراف الإقليمية والدولية وبأجندات مفتوحة ومستعدون لبحث كافة المسائل والاستقلال سيبقى من إستراتيجيتنا ونحن جزء من العراق والعراق بلدنا حتى هذه اللحظة).وكان نائب رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر اعلن، امس، عن انها ستبادر لإنهاء الازمة بين بغداد واربيل وإعادة مد جسور الحوار تلبية لدعوى المرجعية الدينية، وقال في تصريح امس ان ( سياسة العقوبات الجماعية واستخدام القوة لن تحقق الا زيادة الدمار والتمزيق الاجتماعي).فيما رحب برلمان كردستان،بمبادرة المرجع السيستاني لتهدئة الأوضاع