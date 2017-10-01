مباحثات بين امريكا والصين لمناقشة تهديدات كوريا الشمالية النووية

واشنطن – الزمان

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على وجود محادثات وقنوات اتصال مع كوريا الشمالية لإقناعها بالتخلي عن برنامجها النووي، موضحا أن بيونغ يانغ أظهرت عدم رغبتها في إجراء أي حوار بخصوص نزع السلاح النووي وقال خلال زيارته الى بكين امس ان (الولايات المتحدة فتحت قنوات اتصال مع كوريا الشمالية لتحديد مدى استعداد نظامها لإجراء حوار حول التخلي عن برنامجها النووي ونحن نسأل لدينا خطوط اتصال مع بيونغ يانغ لسنا في وضع ظلامي ولا في تعتيم، لدينا قناتين أو ثلاث قنوات مفتوحة مع بيونغ يانغ), واضاف أن (بإمكاننا التحدث معهم، ونحن نفعل ذلك). وعلى الصعيد نفسه قالت الناطقة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت انه (رغم التطمينات الا أن الولايات المتحدة غير راغبة في الدفع نحو تقويض النظام الحالي، أو السعي إلى تغيير النظام، أو تسريع توحيد شبه الجزيرة الكورية، أو تحريك قوات شمال المنطقة المنزوعة السلاح)، واضافت إن( مسؤولي كوريا الشمالية لم يظهروا أي مؤشر إلى رغبتهم أو استعدادهم لإجراء حوار بخصوص نزع السلاح النووي). من جهته، قال الرئيس الصيني خلال استقباله تيلرسون (أنا واثق بأن زيارته ترامب ستكون خاصة ورائعة وناجحة). ويذكر ان هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها ترامب للصين، بعدما كان هاجمها العام الماضي خلال حملته الانتخابية متهما إياها خصوصا بسرقة ملايين الوظائف في الولايات المتحدة .واضاف الرئيس الصيني انه ( التقى ترامب مرتين، إحداهما في مقر إقامة ترامب في فلوريدا وتبادل معه عددا من الرسائل والاتصالات الهاتفية), واوضح انه (يقدر كلا من هذه الاتصالات لقد بذلنا جهودا لافتة لتطوير العلاقات الصينية الأمريكية لقد طورنا علاقة عمل جيدة وصداقة شخصية). فيما اضاف تيلرسون أن (العلاقة بين البلدين تنضج أكثر فأكثر بفضل قوة العلاقة بينكم وبين الرئيس ترامب ونأمل بأن نطور هذه العلاقة في شكل أكبر خلال القمة المقبلة).ويذكر ان زيارة تيلرسون تاتي على خلفية تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين، بعدما هيمن عليها التهديد الكوري الشمالي بعد شهر من تجربة نووية قوية لبيونغ يانغ.