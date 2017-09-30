سلطة الطيران: لاعلاقات مالية مع مطارات كردستان

بغداد- الزمان

اعلنت المنشأة العامة للطيران المدني عدم وجود اية علاقة مالية بينها وبين مطارات اقليم كردستان، مؤكدة انها لم تتسلم اية بيانات عن كمية الإيرادات ولا مبالغها من هذه المطارات.وقالت في بيان انه (في ظل تباين وتضارب التصريحات غير الدقيقة والتي لا تمت للواقع بصلة تود منشأة الطيران المدني ان تبين ان اجراءاتها قانونية وصحيحة لا غبار عليها، حيث لا توجد اية علاقة مالية بين مطارات الاقليم وسلطة الطيران المدني العراقي)، موضحة ان (سلطة الطيران والمنشأة العامة للطيران المدني لم تتسلما اية بيانات عن كمية الإيرادات ولا مبالغها، بل إن كل ما يرد من اموال يذهب مباشرة الى خزينة الاقليم، ولا علم لنا بارقامها ومعدلاتها واستخداماتها).واضافت ان (سلطة الطيران المدني العراقي سبق وان ابلغت مطاري اربيل والسليمانية بالاضافة الى وزارة النقل في الاقليم بقرار سلطة الطيران المدني وباللغتين العربية والانكليزية وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق الـ26 من ايلول الماضي، وتضمنت الرسالة مهلة ٧٢ ساعة تنتهي في الساعة ١٨٠٠ من يوم الجمعة الماضي).واكد البيان ضرورة(خضوع مطاري اربيل والسليمانية لاجراءات هيئة المنافذ الحدودية بضمنها الحراسات والجمارك والجوازات والحمايات والاتصالات وخضوعها بالكامل للسلطات الوطنية المركزية، اخذين بعين الاعتبار استمرار الرحلات الجوية الداخلية بين الإقليم والمطارات العراقية الاخرى وبما يضمن وحدة العراق بارضه ومياهه وسمائه). وبدأت سلطة الطيران المدني العراقي الجمعة بتنفيذ قرار الحكومة المركزية بحظر الرحلات الجوية من مطاري السليمانية واربيل بعد انتهاء المهلة المحددة.في المقابل،اكد وزير النقل والمواصلات بإقليم كردستان مولود مراد، ان اقليم كردستتان لن يقبل بمجيء اي شخص من الحكومة العراقية الى مطارات كردستان.وتوقفت حركة الطيران الدولي من إقليم كردستان وإليه مساء الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظرا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الاستقلال. من جهته اعلن مدير مطار سليمانية طاهر عبد الله عن توقف الرحلات الجوية الخارجية لجميع دول العالم من والى مطار السليمانية منذ ليلة الجمعة. وقال عبد الله في تصريح ان(مطار السليمانية لم يشهد اي رحلة جوية خارجية منذ ليلة الجمعة بناء على قرارات الحكومة الاتحادية) وأضاف ان (قرارات الحكومة الاتحادية ألزمت جميع دول العالم ما دفعها الى إيقاف رحلاتها إلى شمال العراق)، مشيرا الى ان (هذه القرارات ستضر بمطارات الاقليم).وكانت مديرمطار أربيل الدولي تالار فائق صالح قد نفت الخميس توقف حركة الملاحة من و إلى المطار، مشيرة إلى أن الرحلات الخارجية تسير بشكل عادي بدون عراقيل.