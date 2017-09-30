الرئيس التركي غاضب من رفع علم إسرائيل في الإقليم

أردوغان: الخريطة المرسومة لكردستان لن تمرر

انقرة – الزمان

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه تمرير (خريطة مرسومة) لإقليم كردستان، مؤكدا أن أنقرة تعمل مع بغداد وطهران لعدم السماح بتمريرها. وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في ولاية أرضروم، إن (الخريطة التي رسمتها إدارة شمال العراق لحلمها شمل مناطق عرب وتركمان ومناطق متنازع عليها، لكن أقول إنكم لم تكونوا جزءا من تاريخها) وأضاف(أننا نعمل على التواصل والتعاون مع دول الجوار في العراق وإيران لحل مشكلة إقليم شمال العراق ولن نسمح بتمرير الخريطة التي رسمت).وتابع (يبدو أن إدارة شمال العراق تتعامل مع إسرائيل منذ مدة وقد انكشف الأمر الآن)، مضيفا أن (مشكلتنا ليس لها علاقة مع الشعب في شمال العراق، لكننا انزعجنا كثيرا من رفع العلم الإسرائيلي هناك).وخاطب أردوغان القادة الكرد قائلا إن (هناك فرقا بين الاستقلال وبين أن تضع نفسك بيدقا في يد الغرب)، وتابع أن (إخوتنا في شمال العراق من كافة العرقيات، كان عليهم رفض هذا الاستفتاء ومضى قائلا (لسنا نادمين على مساعدة إخوتنا في العراق، لكننا سنسحب كل دعمنا لإدارة شمال العراق وسيدفعون ثمن ذلك لا محال)، مشددا على القول (أننا لن نقبل تهجير أبناء المناطق المتنازع عليها شمال العراق).وتابع أردوغان (نحن لم نمارس أي عمل عدائي ضد السوريين والعراقيين بل العكس قدمنا لهم المساعدة واستقبلنا مئات الآلاف منهم، وعندما ظلم السوريون والعراقيون وقفنا إلى جانبهم دون أي مقابل، ولم نطلب منهم سوى احترام موقفنا وعدم المس بأمننا).وأضاف(علينا العمل على تعزيز وحدة أراضي العراق وسوريا، وهدف الدول التي تريد تقسيمها هو زعزعة أمن المنطقة).