إستقالة سكرتير برلمان الإقليم إحتجاجاً على تهميش الدور الرقابي

الديمقراطي الكردستاني يدعو للحفاظ على المناطق (الكردية) المحررة بدماء البيشمركة

أربيل – الزمان

دعا رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أوميد خوشناو إلى الحفاظ على (المناطق الكردستانية) خارج إدارة الإقليم.وقال خوشناو في كلمة له خلال جلسة برلمان الاقليم ان(من الضروري الحفاظ على المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم) مطالبا بـ(تخويل قوات البيشمركة بالدفاع عن تلك المناطق). وأضاف أن(تلك المناطق حررت من قبضة داعش بدماء البيشمركة) مشيرا الى (أهمية التحرك الدبلوماسي لتوضيح موقف الإقليم وكسب الدعم له).من جهة اخرى، قدم سكرتير برلمان كردستان فخر الدين قادر السبت استقالته من منصبه ومن عضوية البرلمان، احتجاجا على تهميش الدور الرقابي للبرلمان وإجراءات تفعيله، فضلا عن الاتفاقات الثانية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.وقال قادر في مؤتمر صحفي ، بحضور عدد من اعضاء البرلمان ان استقالته تأتي احتجاجا على الاتفاقات الثنائية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني على ادارة المرحلة الحالية وتفعيل البرلمان بعيدا عن رئيس وسكرتير البرلمان.واشار الى ان (عمر البرلمان سينتهي في غضون اقل من شهرين ولايريد ان يكون جزءا من تمديد عمر البرلمان والجدل الحاصل حول هذه القضية) .ومن المقرر اجراء انتخابات برلمان ورئاسة الاقليم في مطلع تشرين الثاني، غير ان مفوضية الانتخابات في كردستان التزمت الصمت حيال تلك الانتخابات بعد اعلانها عن نتائج استفتاء كردستان.