مناورات عسكرية عراقية إيرانية قريباً

طهران – الزمان

يجري العراق وايران مناورات عسكرية مشتركة خلال الايام المقبلة في منطقة الحدود الغربية لايران.ونقلت وكالات انباء ايرانية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري، قوله إن( قادة القوات المسلحة الإيرانية اجتمعوا صباحا برئاسة رئيس الاركان العامة اللواء محمد باقري، حيث بحثوا ضرورة احترام وحدة العراق وصون جميع أراضيه، وذلك بعد طلب الحكومة العراقية تعاون ايران من اجل استقرار سيادة الحكومة المركزية في المعابر الحدودية بين البلدين).وأضاف أنه (تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على سلامة الاراضي ووحدة العراق وعدم شرعية استفتاء الانفصال في شمال العراق، كما اتخذت قرارات ضرورية بغية إرساء الامن على الحدود واستقرار القوات العراقية في المعابر الحدودية).