معصوم يقترح مواصلة الحوار وحل المشكلات الداخلية ضمن الدستور

بغداد – داليا احمد

دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى استلهام دروس عاشوراء لتعزيز الوحدة بين الشعب ومواصلة الحوار لحل أي مشكلة داخلية ضمن إطار الدستور.وقال معصوم، في رسالة تعزية إلى المسلمين في العراق والعالم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين إن (مود الحسين بوجه الطغيان وتضحيته بنفسه وأهل بيته من أجل إعلاء كلمة الحق هي لحظة نيرة وخالدة في التاريخ يستلهم دروسها المدافعون عن الحق والمتصدون للباطل في كل زمان ومكان), مضيفا (إذ نستذكر ملحمة عاشوراء سنوياً كدرس وعِبرة وموعظة و ندعو إلى استلهام بطولة وصمود وتضحية الحسين لتعزيز وحدة الشعب بمكوناته كافة والسير قدما من أجل مواصلة انتصارات بلادنا على الارهاب), مستذكرين في (هذه المناسبة الجليلة التضحيات العظيمة لقواتنا المسلحة الباسلة بكافة تشكيلاتها)، وشدد معصوم على (أهمية مواصلة الحوار بين الشعب لحل أي مشكلة داخلية على ان يتم في إطار الدستور وعبر حلول تصب في تطوير النظام الديمقراطي الاتحادي وتضمن التقدم السياسي والاقتصادي فضلا عن تأمين عودة كريمة وآمنة للنازحين).