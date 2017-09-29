اوساط سياسية تؤيد ما طرحته المرجعية لحل ازمة الاستفتاء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعت اوساط سياسية اقليم كردستان الى استثمار ما طرحته المرجعية الدينية للخروج من الازمة الحالية واستئناف حوارغير مشروط بين بغداد واربيل . ورحب المكتب اﻹعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي (بما طرحته المرجعية الدينية كما ونؤيد توجيهاتها التي تعبر عن الموقف الوطني برفض استفتاء كردستان وعده غير دستوري اضافة الى الحفاظ على المواطنين الاكراد), مشيرا الى انه (في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الرفض لهذا الاستفتاء ومن أعلى المستويات دوليا ومحليا فإننا نشد على يد المرجعية الحكيمة ونهجها الثابت في الحفاظ على العراق ووحدته أرضاً وشعباً في ظرف أحوج ما يكون العراق فيه الى تطابق الرؤى والمواقف للخروج بعراق واحد آمن مستقر يعيش العراقيون فيه جميعا تحت خيمة الوطن الواحد). وعد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي موقف المرجعية بأنه فرصة جديدة لاستئناف الحوار بين بغداد وأربيل، محذرا من سياسة الاستقواء بالخارج التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للعراقيين.وقال المالكي في بيان امس إن (الفرصة ما تزال قائمة لتحاشي انزلاق العراق في نفق مظلم جديد ونحن على أعتاب القضاء على داعش الذي كان مخططا لتفكيك العراق على أسس مذهبية وعرقية)، مجددا مطالبته بـ(إلغاء الاستفتاء ونتائجه الذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى لتصحيح العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم تحت سقف الدستور الذي صوت عليه جميع أبناء الشعب), وتابع (نعتقد جازمين أن انفصال الإقليم سيلحق الضرر بالاكراد بشكل خاص والعراق بشكل عام وانه تفكيكه على أسس مذهبية سيكون في خدمة الأجندات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وأهله), مشيرا الى ان (البيان الصادر عن المرجعية بشان الاستفتاء يشكل قاعدة أساسية لاستئناف الحوار غير المشروط بين بغداد واربيل). وطالب تيار الحكمة الوطني إلاقليم بقبول خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية بشأن أزمة الاستفتاء.وقال بيان امس ان (نعلن تأييدنا ودعمنا لتوجيهات المرجعية ونعدها خارطة طريق دستورية وقانونية للخروج من هذه الأزمة، فهي صمام الأمان لنا في مواقف وطنية وتاريخية سابقة، لم يمكن حلُّها لولا حكمتها), لافتا الى ان (توجيهات المرجعية تعد فرصة كبيرة لحلها وعلى الاكراد قبولها), مجددا دعمه (للاجراءات الحكومية الدستورية والقانونية الخاصة بالحفاظ على وحدة العراق، وكما نشدد على اهمية دعوة المرجعية الدينية للعودة الى طاولة الحوار على ان يكون الدستور هو المظلة التي نركن إليها). وأكد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي تمسكه بتوجيهات المرجعية في رفض أي مشروع لتقسيم العراق.وذكر بيان امس انه (انطلاقا من رؤى المرجعية يؤكد المجلس تمسكه بالتوجيهات بكل ما حدد من مواقف وطنية وإنسانية صادقة ومسارات حكيمة للأزمة تؤكد رفض أي مشروع لتقسيم العراق), داعيا القوى الوطنية الى (عد توجيهات المرجعية خارطة الطريق لمواجهة خطر التقسيم وحفظ وحدة العراق وأمنه وسلامة وحقوق ابنائه بكل أطيافهم الدينية والمذهبية والقومية). وكانت المرجعية أكدت في خطبة الجمعة على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وإلتزام جميع الاطراف بالدستور في ما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما يستعصى على الحل بالطرق السياسية الى المحكمة الاتحادية العليا ,كما حذرت من القيام بخطوات منفردة باتجاه التقسيم والانفصال ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعا سيؤدي بما سيتتبعه من ردود افعال داخلية وخارجية الى عواقب قد تمس بالدرجة الاساس حياة الاكراد وربما يؤدي الى ما هو أخطر من ذلك.