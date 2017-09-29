النقل تؤكد استمرار الرحلات الداخلية الى كردستان

بغداد – شيماء عادل

أكدت وزارة النقل ان قرار حظر الرحلات الدولية على اقليم كردستان لا يهدف لمعاقبة المواطنين وإنما لإيقاف القرارات أحادية الجانب, استمرار الرحلات الداخلية في كردستان حفاظا على مصالح المواطنين . وقالت الوزارة في بيان امس إنه (استجابة لتعليمات مجلس الوزراء بجلسته تشير الوزارة إلى أن سلطة الطيران المدني أوقفت الطيران الدولي من والى مطاري أربيل والسليمانية لحين فرض إجراءات السلطة الاتحادية على المطارات حسب الدستور وحسب السياقات الدولية فيما تم تنفيذ رحلة من الخطوط الجوية العراقية إلى أربيل وصلت إلى المطار وستقلع عائدة إلى بغداد), وأضاف أن (رحلات الطيران الداخلي مستمرة من اجل الحفاظ على مصالح مواطنينا في الإقليم لان الهدف ليس المعاقبة وإنما إيقاف القرارات أحادية الجانب وغير الدستورية من قبل قيادات الإقليم). واجتمع الوزير كاظم فنجان الحمامي بملاكات سلطة الطيران المدني لتنفيذ قرار تعليق الرحلات الدولية من والى كردستان.وقال مصدر في تصريح امس إن (الحمامي اجتمع مع ملاكات سلطة الطيران لتنفيذ قرار وتوجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي القاضي بتعليق الطيران الاجنبي من والى مطاري اربيل والسليمانية ويعلن دخول القرار حيز التنفيذ). وتوقفت حركة الطيران الدولي من والى إلاقليم بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظرا ردا على استفتاء الاستقلال.واعلن مدير مطار السليمانية طاهر عبدالله عن بدء قرار وقف الرحلات الجوية الدولية ، مطالبا شركات الطيران بتسجيل الدعوى القانونية ضد الحكومة لتعويض خسارتهم.وقال عبدالله في تصريح امس إن (المطار بدأ بتنفيذ قرار وقف الرحلات الدولية), لافتا الى ان (حكومة الإقليم طلبت من بغداد بوقف تنفيذ القرار إلا أن الحكومة المركزية لم تستجب لتلك الدعوة), واضاف أن (قرار الحكومة كان مستعجلا), داعيا بغداد الى (التراجع عن قرارها لان وقف الرحلات الدولية سياسي). واكدت مديرة مطار أربيل تلار فائق أن قرار الحكومة المركزية بحظر الرحلات الجوية من وإلى إلاقليم لا يشمل الطائرات العسكرية . وقالت فائق تصريح امس إن (حكومة كردستان لم تصدر أية تعليمات بشأن قرار بغداد)، مؤكدة أن (الرحلات الجوية ستتوقف ولا تشمل الطائرات العسكرية).