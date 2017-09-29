اتصالات غير محسومة حول تسليم مطارات كردستان إلى بغداد

إختراق خطوط دفاع داعش والسيطرة على 11 قرية في الحويجة

بغداد- كركوك – اربيل – الزمان

رفض اقليم كردستان العراق تسليم المعابر الحدودية للحكومة العراقية مع بدء سريان الحظر الجوي، وقال خبراء ان من غير الواقعي ارسال بغداد لبعثات تسلم المعابر الواقعة في عمق الاقليم الكردي وبعيدة مئات الكيلومترات عن العاصمة العراقية . غير ان مصادر مطلعة قالت ان مسعود بارزاني رئيس الاقليم اجرى اتصالات لحلحلة الموقف مع فؤاد معصوم رئيس الجمهورية . غير ان تأثير معصوم محدود دستوريا على القرارات الحكومية او البرلمانية.

بدأت القوات العراقية الجمعة هجوما واسعا لخرق خطوط دفاع تنظيم داعش في قضاء الحويجة، آخر معقل لتنظيم داعش في شمال العراق، بعدما حققت تقدما في اتجاهه. وأفادت وسائل إعلام بأن إيران فرضت حظرا مؤقتا على الشركات الإيرانية يمنعها من نقل النفط من وإلى إقليم كردستان العراق عقب الاستفتاء الذي أجرته أربيل الاثنين الماضي. وذكرت وكالة أنباء “تسنيم” أن إيران منعت شركاتها من نقل المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان.

وقالت وزارة النقل الإيرانية في تعميم لعدد من شركات النقل في بيان اليوم: “نتيجة للتطورات الأخيرة وبقرار من وزارة الداخلية والجهات المعنية يمنع منعا باتا نقل أي مواد نفطية من وإلى إقليم كردستان حتى إشعار آخر”.

وأعلن القائد العام للقوات المشتركة العراقية الفريق أمير يارالله في بيان ان “قوات الجيش وقوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري شرعت بعملية واسعة لتحرير مناطق مركزقضاء الحويجة وناحية الرشاد وناحية الرياض وناحية العباسي”.

وأضاف ان قوات التدخل السريع بدأت عملياتها ليل الخميس الجمعة بعبور النهر الواقع شمال الحويجة ثم “اقامة جسور لتأمين الوحدات المتوجهة الى العباسي” على بعد نحو عشرة كيلومترات غرب المدينة.

أعلن قائد عمليات الحويجة الفريق الركن رشيد يار الله، الجمعة، عن استعادة السيطرة على 11 قرية من قبضة تنظيم “داعش”. وقال يار الله حسب بيان صحافي أصدرته خلية الإعلام الحربي، إن “قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع واللواء الثالث والرابع من الحشد الشعبي حررت قرى (غريب1، غريب2، الكرنة، العلكاية، الحجامة، الشجرة، المصطاح، حمود الخلف، العبلات، نميلة، طويرية)”، مشيرا الى أن “القطعات ما زالت مستمرة بالتقدم” وكان قائد عمليات الحويجة الفريق الركن رشيد يار الله اعلن، اليوم الجمعة، عن اقتحام ناحية العباسي جنوب غربي كركوك وتحرير مجمعها السكني، فيما أشار إلى أن تقدم القوات الأمنية ما زال مستمرا.

وبحسب بيان للحشد الشعبي، فان تنظيم داعش أضرم النيران في بئري نفط جنوب الحويجة لوقف تقدم القوات الحكومية. وتقع الحويجة البالغ عدد سكانها 70 الف نسمة في محافظة كركوك . وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، “انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة”.

فيما اعتبر المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل راين ديلون ان الاستفتاء حول استقلال كردستان يؤثر على الحرب على تنظيم داعش، لانه يضعف من تركيز المقاتلين الاكراد والعرب على المواجهة مع التنظيم الارهابي.

وقال المسؤول الاميركي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو مع البنتاغون “ان التركيز الذي كان مثل شعاع اللايزر المسلط على تنظيم الدولة الاسلامية، لم يعد كذلك بنسبة مئة بالمئة”.

وتابع “هناك مواقف كثيرة اتخذت، كما قيل الكثير عما يمكن ان يجري (…) وهذا يعني انه كان للاستفتاء تأثير على المهمة الاساسية التي تقضي بتكبيد تنظيم الدولة الاسلامية هزيمة في العراق”.

واعلن العراق الخميس تعليق كل الطيران الدولي من والى مطاري اربيل والسليمانية في كردستان العراق ابتداء من الجمعة، كرد على اجراء الاستفتاء في هذه المنطقة حول استقلالها رغم معارضة بغداد.

واضاف الكولونيل ديلون “حتى الان لم يكن للاستفتاء اي تأثير على العمليات العسكرية انطلاقا من مطار اربيل”، موضحا مع ذلك ان مفاوضات تجري لابقاء العمليات العسكرية من المطار بمنأى من اي خلاف.