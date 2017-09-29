العبادي يرحب بدعوة مرجعية النجف بشأن أزمة الاستفتاء 

بغداد – كريم عبد زاير : رحب مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجمعة، بموقف المرجعية الدينية الرافض لانفصال اقليم كردستان عن العراق، فيما ابدى تأييده لوتوجيهاتها. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان «نؤكد تقديرنا العالي وترحيبنا بموقف المرجعية الدينية العليا بالحفاظ على وحدة البلد وتحديد الدستور والمحكمة الاتحادية كمرجعية لحل اية خلافات مع اقليم كردستان وهذا يدعم الموقف الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء الرافض للانفصال والتقسيم». واضاف المكتب، «واذ تقف اليوم المرجعية الدينية الرشيدة بحكمتها وكعهدها دوما ومن منطلق استشعارها بما يحدق بالبلاد من مخاطر موقفا تأريخيا مسؤولا برفضها اجراء الاستفتاء في كردستان وتأكيدها على وحدة العراق بجميع مكوناته من الشمال الى الجنوب وضرورة الرجوع الى الدستور لحل كل ما يشكل بين الشركاء، فإننا نرحب بما طرحته المرجعية الدينية في خطبتها اليوم الجمعة التاسع والعشرون من ايلول 2017 ونؤيد توجيهاتها التي تعبر عن الموقف الوطني برفض استفتاء كردستان واعتباره غير دستوري، اضافة الى الحفاظ على المواطنين الاكراد». وتابع المكتب، انه «في الوقت الذي تتعالى فيه اصوات الرفض لهذا الاستفتاء ومن اعلى المستويات دوليا ومحليا فإننا نشد على يد المرجعية الدينية الحكيمة ونهجها الثابت ابدا في الحفاظ على العراق ووحدته ارضا وشعبا في ظرف احوج ما يكون العراق فيه الى تطابق الرؤى والمواقف للخروج بعراق واحد آمن مستقر يعيش العراقيون فيه جميعا تحت خيمة الوطن الواحد».

وأبدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، أسفها لمحاولات «تقسيم البلد» واقتطاع شماله، داعية جميع الاطراف للالتزام بالدستور العراقي والاحتكام للمحكمة الاتحادية العليا لحل ازمة كردستان، كما دعت مسؤولي الاقليم الى الرجوع للمسار الدستوري، والحكومة العراقية الى مراعاة المحافظة على الحقوق الدستورية للكرد.