المغرب يطرد محرر الشأن الايراني في الغارديان البريطانية

لندن- الزمان : أعلنت صحيفة الغارديان البريطانية ان المغرب طرد امس أحد صحافييها الذي عاد الى لندن. وقالت الصحيفة في بيان ان “سعيد كمالي دهقان بخير وأمان، وقد عاد الى لندن”. واضافت “لقد فوجئنا بأن يضطر صحافي محترم في الغارديان كان يعد تحقيقات في المغرب الى أن يغادر البلد وسوف ندرس بمزيد من التفصيل ظروف” طرده. وقالت الغارديان ان صحافيها شارك مطلع الاسبوع في قمة “النساء في افريقيا” في مراكش في جنوب المغرب. من جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية لوكالة فرانس برس ان لا علم لها بطرد الصحافي من المغرب الى بريطانيا. وسعيد كمالي دهقان يعمل في مقر الصحيفة في لندن حيث يتولى خصوصا تغطية الشؤون الايرانية. وفي 2010 نال جائزة “صحافي العام” من فورين برس اسوسيشن لتغطيته التظاهرات التي شهدتها طهران عقب الانتخابات الرئاسية في 2009.