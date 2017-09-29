 تفاؤل روسي لإنهاء حرب سوريا ومقتل 58 من مقاتلي الأسد في هجوم لداعش

أبو بكر البغدادي يدعو لاستهداف مراكز الاعلام

بيروت- الزمان

قتل 58 عنصرا من قوات الرئيس السوري بشار الاسدالخميس في سلسلة هجمات مباغتة شنها تنظيم داعش على حواجز خصوصا في محافظة حمص بوسط سوريا، حسبما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

فيما اعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان الخميس نيتهما تعزيز تعاونهما توصلا الى تحقيق سلام في سوريا، في موقف يأتي على خلفية تقارب بين موسكو وانقرة يثير قلق الغرب.

وقال بوتين في ختام محادثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في انقرة مساء الخميس ان “الشروط اللازمة” لانهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات اصبحت متوفرة.

وصرح بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع اردوغان ان روسيا وتركيا تعتزمان “تعميق التنسيق” في ما بينهما من اجل انهاء الحرب الاهلية في سوريا.

وأقر بوتين بأن تنفيذ القرارات المتخذة في استانا “لم يكن سهلا”، لكنه رأى ان مختلف الاطراف المعنيين “تمكنوا بالفعل من تحقيق نتيجة ايجابية”.

واوضح “عمليا، تم توفير الشروط اللازمة لانهاء حرب الاخوة في سوريا ولإلحاق الهزيمة النهائية بالارهابيين وعودة السوريين الى حياة آمنة والى ديارهم”. كما اكد الرئيسان في مؤتمرهما الصحافي عزمهما على تكثيف الجهود لتفعيل “منطقة خفض التوتر” في محافظة ادلب الاستراتيجية في شمال سوريا من اجل المساعدة على انهاء الحرب في هذا البلد.

وقال اردوغان انه اتفق وبوتين على “مواصلة بذل مزيد من الجهود” لتفعيل منطقة خفض التوتر في ادلب التي تسيطر عليها فصائل اسلامية متطرفة.

وتبنى التنظيم المتطرف في بيان تداولته حسابات على الانترنت الهجمات، مؤكدا انه شن هجوما على مواقع جنوب مدينة السخنة في الصحراء السورية. وتزامنت الهجمات مع تسجيل صوتي بثه تنظيم داعش ونسبه لزعيمه ابو بكر البغدادي الذي دعا أنصاره الى “الصبر والثبات” في وجه “الكفار” المتحالفين ضدهم في سوريا والعراق.وتكثيف “الضربات” في كل مكان، والى استهداف “مراكزإعلام” الدول التي تحارب التنظيم.

وقال المرصد ان الهجمات الاولى استهدفت “حواجز ومناطق تسيطر عليها قوات النظام من منطقة الشولا” القريبة من مدينة دير الزور بشرق سوريا. وأضاف ان تنظيم الدولة الاسلامية شن بعد ذلك سلسلة هجمات على حواجز على طول الطريق السريع من الشولا الى جنوب السخنة.