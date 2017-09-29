مَن يصلح للوساطة بين بغداد وأربيل؟

فاتح عبد السلام

رفض الحوار بين بغداد وأربيل أو وضع الشروط المسبقة له، هو تصعيد لا يمكن أن يدوم ، لأنه سيفتح الباب لتدخل دول الجوار في الشأن العراقي .

كما يقول العلم الحديث في الطب، انّ عليك تناول دواء الصداع قبل أن يتمكن منك الصداع ،فتضطر الى تناول أدوية الضغط والسكري والشرايين مع استمرار الزمن، إذا تركت الصداع من دون دواء، أو إذا تركته من دون معرفة أسبابه .

الآن نتطلع الى الجهة التي ستلعب دورالوساطة في هذه الأزمة التي ليس من صالح الاطراف كلها أن تطول ، ثم تتجه للحلول بعد وقت من تمكن المشكلات من تعميق الجراح، ذلك إنّ الجسد العراقي لايحتمل جروحاً أكثر ممّا يعاني أصلاً الجهات المحلية لها دور في تليين بعض التعنت المتبادل، لكن جهات مغلوب على أمرها لأنها تنتمي اغلبها الى العرب السنة، ديكورالمعادلة السياسية منذ سنوات .

واشنطن تعرض الوساطة ، وكذلك الأمم المتحدة ،حتى الآن أرى أن سياق تفاقم المشاكل العراقية جاء مع الاحتلال الامريكي للعراق عام ٢٠٠٣ والسماح للأذرع الاقليمية التوغل في البلاد بحسب مقتضيات المصالح الامريكية البعيدة كل البعد عن المصلحة العراقية. لذلك لا تبدو واشنطن طرفاً ينفع للوساطة ، في الشكل المباشر في الأقل.

الأمم المتحدة هي الأجدر لتبني ملف الازمة بين بغداد وأربيل اليوم. إذ يمكن أن يضع الطرفان معطيات الازمة في وعاء الامم المتحدة، التي قد تكفل مراعاة عدم المساس بمصالح المواطنين في التنقل والحركة والسفر كحق إنساني يكفله القانون الدولي لحقوق الانسان . ثم إنّ الحلول التي تخرج من خلال تسويات ترعاها الأمم المتحدة ، تقلل من الشعور بالغبن أو الخسارة والاجحاف. فالأمم المتحدة تتولى ملفات غاية في الصعوبة والتعقيد منها ملف سوريا والوضع الليبي وهي أزمات تتصل في بعض وجوه المقارنة مع الأزمة في العراق التي هي نتاج انهيار الثقة وفشل الشراكة في الحكم بين الشيعة والكرد.لكن برغم ماذلك فإن الاصلح للوساطة هو رئيس الحكومة العراقية حين يتولى خيار المفاوضات المباشرة، متجاوزاً منطق العقوبات والتهديدات، لأنّ العراقيين عرباً وكرداً سيرفضون أن يكونوا بين المطرقة والسندان، مهما كانت الأسباب.