‎الجمهور يسخر من قبعة نانسي عجرم

‎بيروت– الزمان

‎بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تصوير أولى حلقات برنامج The Voice Kids في موسمه الثاني، وحرصت على مشاركة الفانز بصورة لها من كواليس التصوير.

‎نانسي ظهرت في الصورة بطلّة بيضاء أنيقة، وارتدت قبعة جلدية سوداء، مسدلة شعرها البني على كتف واحد، وفي الوقت الذي أثنى فيه فانز الفنانة على «لوك» نانسي، تناوله البعض الآخر بموجة سخرية واسعةعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

‎حملة السخرية بدأت من صفحة «عديلة» الشهيرة عبر مواقع التواصل، حيث شبه القائمون عليها قبعة الفنانة بإحدى قطع الإكسسوارات التي يتم استخدامها في زينة الأثاث المنزلي، وهي الحملة التي تفاعل معهاالكثيرون من النشطاء.

‎يُذكر أن نانسي عجرم تشارك في لجنة مدربي برنامج The Voice Kids إلى جانب كاظم الساهر، وتامر حسني.

‎من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي حاشد بالقاهرة، وذلك بمشاركة حسين الجسمي، وتامر حسني بمناسبة افتتاح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم 6 أكتوبر المقبل.