الحكم بسجن فضل شاكر خمسة عشر عاماً

بيروت- الزمان

بعد فترة طويلة من المداولات القضائية، أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، حكمها في قضية «أحداث عبرا»، حيث قضت بحبس النجم والمطرب اللبناني الشهير فضل شاكر 15 عاما. الذي قال لا لحزب الله اللبناني ونظام الحكم في سوريا .

‎وصدر الحكم برئاسة القاضي حسين عبد الله حكمت، على المطرب اللبناني المعتزل والبالغ من العمر 48 عاما، «غيابيًا»، كما جاء في الحكم تجريد فضل شاكر من الحقوق المدنية، وتغريمه 800 ألف ليرة. ‎وكان النجم اللبناني المعتزل وابرز صوت انجبته لبنان ،فضل شاكر قد استنكر، الحادث الإرهابي الذي وقع في إسطنبول ليلة رأس السنة، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وقدم تعازيه لأهالي الضحايااللبنانيين، متمنياً الشفاء للجرحى.

‎و وصف فضل الضحايا بالأبرياء الذين لا ذنب لهم في أي حرب أو خلاف سياسي، وأضاف: «لا أحد منا يحب سفك الدماء، فالموضوع خارج نطاق قناعاتي وآرائي، حتى لو كانت ضدي مجموعة من الاتهاماتحول مشاركتي في معارك منطقة عبرا، في جنوب لبنان».

‎النجم المتهم بالتورط في أعمال قتال ضد الجيش اللبناني شدد على نظافة يده من الدم قائلاً- في تصريحات صحفية لموقع «المغرب اليوم»-: «أنا مرتاح الضمير والبال أمام ربي، والناس الذين يعرفوني تمامًا، ويدي غير ملطخة بدماء أحد، والحمد لله».