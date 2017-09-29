رحيل الفنان التشكيلي العراقي مخلد المختار

الأوساط الفنية في بغداد وفيينا:فقدنا مبدعاً كبيراً

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

تقام الفاتحة على روح الوالد الحبيب السيد مخلد يحيى قاسم المختار في العراق العظيم في الموصل الحدباء في جامع ذياب العراقي في منطقة الزهور في الجانب الايسر من بعد صلاة العصر من يوم السبت المصادف 30/9 /2017 ..وستقام الفاتحة الثانية في العاصمة الحبيبة بغداد في منطقة اليرموك الاربع شوارع في جامع البر الرحيم في نفس اليوم والتوقيت ان شاء الله ..وستقام فاتحة اخرى ان شاء الله في العاصمة النمساوية فيينا يحدد موعدها ومكانها لاحقا ..والحمدلله رب العالمين وانا لله وانا اليه راجعون

(ابن الفقيد)

فيينا – بيروت -بغداد – الزمان

نعت الاوساط الثقافية العراقية والنمساوية ، الفنان التشكيلي العراقي الكبير، مخلد المختار، الذي توفي امس في احدى مستشفيات العاصمة النمساوية فيينا حيث يقيم منذ عدة سنوات بعد ان اشتد تدهور حالته الصحية . . وقال ملتقى الفنانين في فيينا ، لقد فقدنا فناناً مبدعاً عبر عن معاناة الانسان وانتصر لحرية الريشة وافق الانسانية.و المختار من مواليد الموصل عام 1948 وهو من اسرة موصلية عريقة والده خطاط شهير. وفي عام 1973، حصل على شهادة البكالوريوس في فن الرسم من أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد. 1977، حصل على الدبلوم العالي في الديكور والتزيين / اربع سنوات دراسية ما بعد البكالوريوس / أكاديمية روما للفنون الجميلة، وتخرج بدرجة امتياز أكمل دراسته في روما على نفقته الخاصة. واقام الفنان مخلد المختار صاحب التاريخ الفني الكبير ، اكثر من خمسة و عشرين معرض شخصي و شارك بالعشرات من المعارض المشتركة نال عنها العديد من الجوائز و منها 1975 حصل على الميدالية الفضية من قبل البابا جوفاني الفاتيكان روما ايطاليا • 1977 /حصل على الجائزة الاولى ( الريشة الذهبية ) ايطاليا • 1977 حصل على الميدالية الذهبيةالمعرض الدولي ارت روما ) ايطاليا • 1985 حصل على جائزة بيكاسو الدولية الاولى ( معرض بيكاسو ميرو ) بغداد • 1998حصل على وسام 7 نوفمبر الذهبي منح له من قبل الجمهورية التونسية ومثل العراق في الجانب التشكيلي في المؤتمر العالمي للفنون المتضمن / افكار واراء وقوانين حول حصانة الفنان المحترف في العالم اليونسكو باريس 1979 ، ومثل العراق في المؤتمر الثالث لاتحاد التشكيليين العرب طرابلس ليبيا 1983 مثل العراق في المؤتمر الرابع لاتحاد التشكيليين العرب في بغداد 1983 ، مثل العراق في المؤتمر التاسع للفنانين التشكيليين الالمان وتعرف على كبار الفنانين / منهم فيلي ستي / وفوميكا 1989 ، مثل العراق في المؤتمر الحادي عشر للرابطة الدولية للفنون التشكيلية AIAB في مدريد إسبانيا برفقة اساتذته كل من الأستاذ فائق حسن وإسماعيل الشيخلي.