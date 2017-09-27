روسيا تدمر آخر الأسلحة الكيميائية المتبقية لديها

موسكو- الزمان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستدمّر الأربعاء مخزون الأسلحة الكيميائية الأخير المتبقي لديها، منذ الحرب الباردة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين انه “سيتم اليوم اتلاف المخزون الأخير للأسلحة الكيميائية ضمن الترسانة الروسية” في ما وصفه بانه “حدث تاريخي”. وأشار إلى أن الولايات المتحدة “وللأسف لا تفي بالتزاماتها” في هذا المجال.

واعتبر الرئيس الروسي في مؤتمر عبر الفيديو عقده مع المسؤولين عن تدمير المخزون الأخير للأسلحة الكيميائية في كيزنر في منطقة الفولغا، “أنها خطوة كبيرة في اتجاه عالم أكثر توازنا وأمانا”.

وأفادت وكالة “انترفاكس” للأنباء أنه تمّ في الاجمال اتلاف 39967 طنا من الأٍسلحة الكيميائية.

على الإثر، أشادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخطوة روسيا.

وقال رئيس المنظمة الدولية، أحمد أوزومجو، إن “الانتهاء من التدمير الذي تم التحقق منه لبرنامج أسلحة روسيا الكيميائية هو خطوة هامة نحو تحقيق أهداف معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وتعهدت روسيا والولايات المتحدة، اللتان جمعتا خلال الحرب الباردة مخزونا هائلا من الأسلحة الكيميائية، تدمير ها قبل نيسان/أبريل 2012، بموجب اتفاقية عام 1997 التي تمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، قبل أن تعلنا عدم تمكنهما من الالتزام بهذه المهلة.

وحددت الولايات المتحدة عام 2023 موعدا اخيراً لتدمير مخزونها بشكل كامل.

وانضمت حوالى 200 دولة الى اتفاقية 1997 التي تمنع البحث وانتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وعادت مسألة الأسلحة الكيميائية الى الواجهة بعد الاتهامات التي وجهتها الدول الغربية الى النظام السوري باستخدام غاز السارين في قصف على مدينة خان شيخون، أسفر عن مقتل 81 شخصا قي تموز/يوليو.

ووجهت الاتهامات نفسها في 2014 و2015 الى النظام السوري، الموقع على اتفاقية 1997.