استعادة مناطق تسلل إليها داعش قرب الرمادي

الرمادي- الزمان

استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة الكاملة على ثلاث مناطق جنوب مدينة الرمادي وغربها، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الذي كان تسلل إليها، بحسب ما قال قائد شرطة الأنبار.

وأعلن اللواء هادي رزيج كسار أن «القوات الأمنية والعشائر استعادت السيطرة على منطقتي الطاش والمجر جنوب الرمادي ومنطقة الـ7 كيلو غربا (…) وتمكنت من قتل جميع عناصر داعش المتسللين».

ودارت مواجهات عنيفة الأربعاء بين القوات العراقية وتنظيم داعش الذي تسلل عناصره إلى ثلاث مناطق قرب الرمادي بغرب البلاد، بحسب ما قال مصدر عسكري.

وأكد ضابط برتبة عميد لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، أن «ما حصل هو تسلل بعض الإرهابيين إلى مناطق الطاش والمجر جنوب الرمادي، ومنطقة الـ7 كيلو غرب المدينة».