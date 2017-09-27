مفوضية كردستان تعلن تصويت 92 بالمئة لصالح الإستقلال

بغداد – صباح الخالدي

اربيل – فريد حسن

أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان امس الأربعاء عن تصويت أكثر من 92 بالمئة من المشاركين بالاستفتاء بالموافقة على الاستقلال، فيما طالبت حركة لا للإستفتاء برفض النتائج بسبب التزوير. وقال أعضاء المفوضية في مؤتمر صحفي عقدوه مساء امس في أربيل أن(نسبة المصوتين بنعم في الاستفتاء لاستقلال كردستان بلغت 92 بالمئة من أصوات المشاركين)، مشيرين الى ان( 7، 2 بالمئة من المشاركين صوتوا بـكلا). وأضافوا أن(عدد الناخبين كان 4 ملايين و 581 ألفا، فيما بلغ عدد المشاركين 3 ملايين و 305 آلاف وبلغ عدد الاصوات الصحيحة مليونين و385 ألفا)، مؤكدين أن (عملية الاستفتاء لم تخل من النواقص). في المقابل، دعت حركة (لا للاستفتاء) الى رفض نتائج الاستفتاء بسبب التزوير الذي رافقه.وقال المتحدث باسم الحركة رابون معروف في مؤتمر صحفي (ندعو بغداد إلى التعامل مع الشعب الكردستاني بحكمة وعقلانية وعدم معاقبة الشعب الذي عانى المرارة على يد مجموعة من المسؤولين). وطالب بـ(رفض نتائج الاستفتاء بسبب موجة التزوير التي اجتاحتها)، داعيا هيئة المفوضية إلى (عدم المصادقة عليها بسبب تعرضها لعمليات التزوير). في غضون ذلك، جدد رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني امس الأربعاء دعوته الى الحكومة الاتحادية في بغداد الى الحوار في ضوء نتائج الاستفتاء وقال في مقابلة متلفزة (لقد جربنا جميع الخيارات للإبقاء على العراق موحدا ولكن محاولاتنا لم تجد نفعا).وأضاف ان(من المفترض على الدول ان تتفهم العوامل التي دفعتنا الى اجراء الاستفتاء)، داعيا الحكومة الاتحادية الى (التحاور لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين على ضوء نتائج الاستفتاء).ونفى نيجيرفان البارزاني وجود علاقات رسمية بين الإقليم وإسرائيل.ولفت الى ان (رفع العلم الإسرائيلي لا علاقة له بسياسة حكومة كردستان)، مضيفاً (اننا لم نضع برنامجا لرفع العلم الإسرائيلي ولا تربطنا اية علاقة رسمية مع إسرائيل)، مستدركا (اننا لا نكنّ العداء لاحد على خلفية عرقه او دينه او مذهبه او معتقده). واستبعد كفاح محمود كريم مستشار رئيس الإقليم مسعود البارزاني، ان تؤدي نتائج الاستفتاء الى شن حرب على الإقليم.وقال في تصريح ان (الإقليم مارس عملية سلمية مدنية ديمقراطية تعتمدها العهود والمواثيق الدولية وتعززها منظمات وقوانين حقوق الانسان والشعوب).وأضاف ان (نتائج تلك العملية نضعها سلاحا ناعما وملفا رئيسا للحوار والتفاوض بداية مع شركائنا في بغداد وجيراننا في انقرة وطهران).