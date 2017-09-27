إحباط تسلل لداعش في الرمادي ومقتل المهاجمين

مجلس الأنبار يحذّر من تصاعد الإعتداءات بواسطة إنتحاريين

بغداد – محمد الصالحي

احبطت قوات الامن في محافظة الانبار اعتداء مسلحا لتنظيم داعش في الرمادي حث رفعت القوات حظر التجوال المفروض على المدينة بعد مقتل المهاجمين، فيما قتلت شرطة صلاح الدين اربعة انتحاريين من داعش خلال تسللهم الى منطقة الاسحاقي. وقال قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء هادي رزيج في تصريح امس ان (قوات سوات التابعة لشرطة الأنبار والفوج التكتيكي لشرطة الانبار وطوارئ الشرطة تمكنت من استعادة السيطرة على المناطق التي تسلل لها عناصر داعش من قضاء الرمادي). وأضاف أن (القوات الأمنية تفرض سيطرتها الكاملة على تلك المناطق الأن). مشيرا الى ان (عناصر التنظيم الذين تسللوا الى تلك المناطق تم قتلهم جميعا). ومن جانبه قال قائممقام الرمادي وكالة مؤيد فرحان في صريح امس ان (18 مدنيا أصيبوا خلال المواجهات مع داعش بعد تسلله الى مناطق الطاش والمجر جنوب الرمادي، ومنطقة الـ 7 كيلو غرب المدينة). وأضاف أن (القوات الأمنية فرضت حظرا للتجوال الشامل بالرمادي لحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم). مشيرا الى ان (مركز الرمادي تحت سيطرة القوات الأمنية والمواجهات خارج المدينة). فيما قالت خلية الإعلام الحربي في بيان امس (حاولت مجموعة إرهابية بالتعرض لبعض النقاط الأمنية في تقاطع الرحالية بين الحبانية والرزازة من خلال تفجير عجلتين مفخختين على الجسر الصيني ومهاجمة بعض النقاط الأمنية). وأضاف أن (قواتنا تصدت لتلك المجموعة وقتلت اغلب عناصرها والموقف تحت السيطرة). ومن جانبه قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود النمراوي في تصريح امسس ان (معلومات استخباراتية اكدت أن عصابات داعش تنوي الهجوم على تلك المناطق غير ان القوات الامنية لم تأخذ هذه المعلومات على محمل الجد).وأضاف أن (القوات الامنية تعالج الموقف بعد فرض حظر للتجوال على مناطق مختلفة من المحافظة). مبينا أن (تعزيزات عسكرية وصلت الى تلك المناطق للمعالجة الوضع). واوضح أن (عصابات داعش هاجمت ثلاث مناطق هي الطاش والمجر والسبعة كيلو غربي مدينة الرمادي، بعد تسللهم من القاطع الغربي للمحافظة). مؤكدا أن (الاشتباكات ماتزال مستمرة بين القوات الامنية وعناصر داعش).وذكر آمر الفوج التكتيكي لشرطة الانبار المقدم عادل الدليمي في تصريح امس ان (قواته تمكنت من قتل 20 عنصرا من داعش في منطقة الطاش جنوبي الرمادي بعد الاشتباك معهم). وأضاف أن (الإرهابيين تسللوا الى منطقة الطاش وتمت القوات الأمنية من محاصرتهم وقتلهم). وقال مصدر امس ان (حصيلة الاعداءات الارهابية على مناطق الطاش والمجر والسبعة كيلو اسفرت كحصيلة اولية عن استشهاد مدني واصابة 24 بينهم 12 من منتسبي القوات الامنية وثلاث نساء واربعة اطفال والبقية من المدنيين في تلك المناطق). وفي صلاح الدين قال بيان لوزارة الداخلية امس ان (شرطة المحافظة تمكنت من قتل أربعة انتحاريين حاولوا التعرض على مركز شرطة الفرحاتيه التابع لقسم شرطة الاسحاقي).واضاف ان (الحادث اسفر عن إصابة منتسبين اثنين بجروح).

يذكر ان تنظيم داعش يحاول بين فترة واخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، فيما تتمكن القوات الامنية من احباط عمليات الاستهداف هذه وتوقع خسائر فادحة بالارواح والمعدات بين صفوف داعش. وفي بغداد قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من الحي الصناعي في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة).وأضاف أن (القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج).