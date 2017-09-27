(الزمان) تسجّل إنطباعاتها عن عاصمة الإقليم غداة الإستفتاء

أربيل تمضي إلى الجهاد الأكبر وترد على تهديدات التجويع بتخفيض الأسعار

الحياة طبيعية والعرب في الإقليم يتجنبّون الإحتكاك نتيجة الهواجس

أحمد عبد المجيد

أربيل

بدت اربيل من ارتفاع الهبوط الى مطارها، في المساء، مضيئة ما زالت مظاهر احتفالاتها قائمة . تلاشى القلق الناجم عن سيل التدفق الاخباري بشأن تداعيات الاستفتاء . ومضت المدينة تزاول حياتها المعتادة، غداة اليوم الفاصل في 25 ايلول الجاري . هرولت مع الشباب الذين كانوا على متن الطائرة عند مغادرتها، بحثاً عن مشاغلي التي نويت ان اسطرها في تقرير عاجل الى الجريدة . ورأيت ان يشمل هذا التقرير انطباعاتي الصحفية التي استقيها من الميدان ولا تعتمد المسموعات او التكهنات المقتطعة من بعض شهود العيان . أسرعت الخطى للوقوف في صف القادمين الى اربيل، وانتظرت عند شباك التأشيرات متأملاً ايقاع الصالة المضاءة بعناية لكنها تفتقر الى التكييف المطلوب والمحاطة بما تبقى من شعارات ورموز يوم الاستفتاء . ولفت نظري ان علم الاقليم كان طاغياً مع كلمات تدعو المواطنين الى اختيار (نعم) التي تعني الدولة الكردية الحلم.

ربما كان التدقيق في هويات القادمين شديداً نسبياً قياساً بما هو متبع قبل التصعيد الاعلامي الناجم عن تصريحات مسؤولي الجانبين ولاسيما في بغداد . واذا احتجنا الى مقارنة موضوعية فانه من الانصاف القول ان مسؤولي بغداد مارسوا اسلوب الوعد والوعيد برغم انهم كانوا يتصرفون مع الاقليم كدولة مستقلة منذ 14 عاماً . فماذا دفعهم الى هذا التوتر عندما اختار الاقليم ان يكون واقعياً ويطلب انهاء شوط تبعيته واختيار حق الانفصال ؟ فالسياسيون غالبا ما يبحثون عن ازمة لايهام الجمهور بصلابة مواقفهم وتسويق معتقداتهم، اي انهم باختصار يعيشون على مناخات الازمات . سألني ضابط التأشيرات : أجئت من بغداد ؟ واجبت : نعم . وطلب بصمتي الالكترونية ثم اعاد لي هويتي (بعضهم يقدم جواز سفره من اجل تسهيل اجراءات التدقيق الالكتروني) . لا انكر اني وجدت صالة المطار بعد اجتياز حاجز التأشيرات شبه مقفر، واذا استثنينا ركاب طائرة الخطوط الجوية العراقية القادمة من بغداد فان الحركة بدت ضعيفة جداً، والسوق الحرة المتواضعة لا يتحرك بين ارفف معروضاتها الا ثلاثة او اربعة متبضعين . قلت ان الناس لا تنوي التسوق قبل جس نبض الشوارع للاطمئنان على الاوضاع والتأكد من استمرار انسيابية الامور ولاسيما في الاسواق. وهذا الامر لمسته من خلال اقدام عوائل كثيرة ولاسيما العربية المقيمة منها على شراء احتياجات غذائية كمياه الشرب وحليب الاطفال والمواد التموينية الجافة وتخزينها تفادياً للمفاجآت . وفي الطريق لم اكتشف اي تغيير باستثناء هدوء معتاد عرفت به اربيل خلال ساعات الليل، فالمدينة ليست من طراز مثيلاتها الصاخبات . وربما بسبب طبيعتها الاجتماعية المحافظة والاوضاع الاستثنائية التاريخية التي عاشتها خلال عقود القهر السياسي والضغوط الامنية، حافظ الاهالي على طابع التزامهم الصارم بالعودة المبكرة الى منازلهم وتحاشي الاختلاط.

الأعلام لا زالت هناك

اعلام الاقليم ما زالت ترفع فوق المباني الشاهقة كتلك التي تقع في مدخل منطقة عينكاوة ذات الاغلبية المسيحية، فضلاً عن واجهات المحال التجارية التي تطوع اصحابها بوضعها للتعبير عن اعتزازهم بقوميتهم وشعورهم بان الوقت حان من اجل قيام الدولة الفتية او تأكيد التفافهم حول قيادتهم الكردية. لم تخضع المدينة ايضاً الى الاهمال البلدي او الى ظاهرة قطع الطرق وتغيير مسارات السير كما ان المشاريع تحت الانشاء يتواصل العمل بها ليل نهار ولم ترجأ بحجة المشاركة او التحضير للاستفتاء . كل مكان في المدينة نظيف ويخلو من تكدس النفايات . وتذكرت كيف ان مناطق بغداد، التي تعيش بالمقابل ازمة انفصال الاقليم ومناسبة عاشوراء، تنوء بالازبال وان الملاكات البلدية تفتعل المناسبات للتهرب من جمعها او التماهل باداء واجبها الوظيفي والبيئي . وعلينا الاعتراف بان طبيعة الشخصية الكردية تتميز بسجيتين بهذا الشأن، الاولى شعورها العالي بالمسؤولية الاخلاقية والوطنية ازاء المكان، والثانية حبها للنظافة ترجمة للحديث الشريف (النظافة من الايمان). ومنذ الصباح الباكر تابعت آليات البلدية تعمل بنشاط لهذا الغرض كما رأيت عمال النظافة يزاولون واجباتهم نهار امس وسط حركة سوق القلعة التراثي التي بدت بالنسبة لي اقل نشاطاً مما رأيته في المرات السابقة . فقد جرت عادتي ان ازور هذا المكان كلما قدمت الى اربيل.

توجس وتطمينات

اما بالنسبة للعرب المقيمين فان زيارتهم وتجوالهم في هذا السوق فبدت شبه مفقودة نتيجة هواجس لا معنى لها تقوم على افتراض ضرورة تجنب الاحتكاك بالاربيليين في هذه الظروف، واقول لا معنى لها لان كبار المسؤولين الاكراد في الاقليم حرصوا طوال الايام الماضية على طمأنة المقيمين وعدوهم ضيوفاً مرحباً بهم طالما اختاروا البقاء في مدن كردستان . وقد تابعت عبر الفضائيات مساء الثلاثاء، كلمة رئيس الاقليم مسعود البارزاني وهو يعرض رؤاه ما بعد الاستفتاء، وفيها تطمين محمود بضرورة ابقاء شعار الترحيب بالعرب وبقية الاقليات قائماً، الى جانب الحث على الاعتزاز بالمواطنة الكردية، لكن المشكلة تكمن بوجود ابواق تنفخ الكراهية والاحقاد دأبت على تجاهل الارث الاخوي من المصير المشترك الذي لن تطويه عوارض الصراعات السياسية والشرر الاثنية . صبيحة امس الاربعاء استيقظ حفيدي (الحمزة) استعداداً للذهاب الى المدرسة، مدشناً حياته في الابتدائية . لقد انهت مدن الاقليم ايام الطوارئ، التي ترجمت الاصرار على اقامة الاستفتاء واستعدت الى مرحلة جديدة، وحياة مفعمة بالعمل والتحديات . لقد كان اول رد للاقليم على تهديدات التجويع ان قرر تخفيض اسعار السلع والمواد الغذائية بنسب تشير الى تفهم طبيعة هذه التحديات وافاق التكافل بين مكونات الاقليم . وباشر التلاميذ دوامهم فيما فتحت المصارف ابوابها وآن اوان الجهاد الاكبر بعد انتهاء مسيرة الجهاد الاصغر . كان من حق الاكراد ان يبلغوا رسالتهم الى العالم، وقد وصلت عملياً وغدت رسالة ملهمة الى بقية شعوب الارض، وفيما كنت احتسي قدحاً من الشاي في مقهى محسن مجيد مه مان الواقعة تحت سفح تل القلعة وسط اربيل، كنت اشاهد من على فضائية كردستان إضاءة اخبارية لتظاهرات مواطني اقليم كتالونيا الاسبانية يرفعون شعار الاستقلال بينما تمتد على الافق فوق رؤوس مئات الاف المتظاهرين اعلام الاقليم المؤلفة من الاحمر والبرتقالي في مشهد صاخب حافل بالمعاني ودال على ارتباط هذه الخطوة المصيرية الاوروبية بمثيلتها الاسيوية الشرق اوسطية التي نهضت من جبال كردستان، محققة حلماً يرهق تفكير البعض، ببواعثه لكنه يسعد خمسة ملايين كردي عراقي رقصوا، يومها، حتى الصباح ونشروا اعلام اقليمهم بالوانها الثلاثة وشمسها التي تتوسط الاحمر والابيض والاخضر.