تجارب تجمع بين اللغة والتربية

تحليلية التطبيق في الإملاء الواضح

قاسم المعمار

– شهد عراقنا الحبيب مابعد العشرينات من القرن العشرين صعوداً ، منذ عام1920 فترة تسنّم الاستاذ ساطع الحصري المسؤولية التربوية برسم آفاق الخطى التنموية من نمو وانضاج وسعة التعليم لكافة مراحله الدراسية بعد ان كان محصوراً بمدارس وملالي عثمانية للسناجق الثلاث بغداد . البصرة . الموصل . لا تتعدى الست مدارس ابتدائية .

– فلقد هيأت هذه الشخصية التربوية جهدها الفكري والتنظيمي للتأسيس والبناء في هذا المجال فجاء التخطيط سليم التنفيذ والتأثير والاستقطاب من لدن المجتمع ووجهائه بعد ان ازيلت نظرة التعصبية السوداوية تجاه التعلّم والانفتاح الحضاري وتشجيع المرأة لدخول المدارس واهميتها المجتمعية .. في ظل توفير سبل نجاح هذا التوجه الوطني المشروع من أبنية واقرار خطط منهجية دراسية لكل مرحلة تعني باللغة العربية واللغات الأجنبية والعلوم الصرفة حتى كانت بادرة افتتاح كلية الطب في الثلاثينات مثالاً راقياً لهذا النمو المتصاعد مع افتتاح كلية للحقوق ..

– في حين تنامت فكرة انشاء المدارس الريفية لتخريج الكوادر التدريسية للتعليم الابتدائي واضحت هنالك المعاهد الزراعية والصناعية والتجارية جلب لها عينات تدريسية عربية واجنبية اثرت البلد بالكثير من خريجيها كانت شخصية الحصري فائقة في الاشراف والمتابعة والتخطيط المباشر والميداني اضافة الى كونه خبيراً اثارياً ومسؤولاً عاماً للمتحف الوطني آنذاك . ساهم وبجدارة في الحفاظ عليها وجلب العديد من آثارنا المسروقة من الخارج الى ارض الوطن .

– وقد انصبت جهود دائرة المعارف العراقية التي اصبحت فيما بعد وزارة المعارف بعد العشرينات على تكريس فهم وتعلم اللغة العربية والقرآن الكريم ( نحواً وصرفاً وبلاغة ونقداً وانشاء ومحادثة املاءاً وادباً واحكاماً ) حتى غدا لكل واحدة من هذه المفردات حصة تدريسية مستقلة ضمن الجدول الاسبوعي في المدارس حتى نهاية الستينيات اضحت هنالك ملامح (الدمج) والتهميش بل الاختصار على جعل مادة اللغة العربية حصة تدريسية واحدة ضمن هذا الجدول التدريسي الأسبوعي . وفي هذا اجحاف وضرر واضعاف للطالب المتلقي للعلوم اللغوية العربية .

– وكانت حصة الاملاء الواضح ائنذاك من المهمات الاساسية لمدرس اللغة العربية له خصوصية مشوقة لفن اتقان حرفة رسم الحروف والكلمات والجمل والفواصل والفقرات وغرسها في عقول الناشئة وفق اساليب تشويقية محببة للنفوس .. فكانت هنالك وسائل الايضاح والخرائط الملونة تعتمد على السبورة .

– ان ما يحز في النفس اليوم ان نواجه العديد بل الكثير من خريجينا ومدرسينا قد تغيب عنهم هذه السمات الواردة في مجال اختصاصهم في تدريس اللغة العربية ومفرداتها المنهجية لا بل يقعون في اخطاء نحوية واملائية كثيرة لذا وجدت ان من واجبي العملي ان اعي مسؤوليتي الاعلامية والتدريسية ان اضع جهدي المتواضع في بلورة مسارات تطبيقية حية ومبسطة للاملاء الواضح آملا ان يحظى المتلقي جذوة الفائدة وهو المبتغى المنشود للجميع ..

لغة القرآن هذي رفع الله لواهــــــا

اهمية الاملاء الصحيح للطالب

اولاً : تزويد المتلقي بمجموعة قواعد سليمة لرسم الحروف .

ثانياً : تنمية مهارات الكتابة وتناسق الجمل ومسارها على سطور الكراريس .

ثالثاً : تعريف الطالب بنوعية ورسم الحروف الشمسية والقمرية ومواقع الهمزة الابتدائية والوسطية والاخيرة ورسم التاء القصيرة والطويلة واختلافات الضاد والظاد, والف المتقوصة والممدودة والمقصورة والتوقفات وعلاماتها والترميم والفواصل .

رابعاً : استجلاء الحالة النفسية لتقبل الطالب لهذه المادة وتشجيعه على تقبلها في اداء عمله الدراسي اليومي اجتناباً للوقوع في الخطأ والارتباكات اللغوية لمفهومية المعنى وتطوير القابلية الذهنية على كيفية التميز بين الحروف المتشابهة والتأمل والاصغاء والجلوس الصحيح للكتابة . والتسلسل السليم في ربط الكلمات والجمل ومعرفة المعنى ..

علامات الترقيم والتوقعات

الفاصلة ” الفارزة ” (،): وتكون بين جملتين قصيرتين متصلتين بالمعنى مثال احرف العلة ثلاثة : الالف , الواو , والياء .

الفاصلة المنقوطة (؛) : وتستعمل بين الجمل الطويلة مثال :

سنقوم بأعمار العراق ؛ لأننا عراقيون نحب وطننا .

النقطة (.) : وتوضع في نهاية العبارة والجملة عند تمام المعنى .. مثال

من صبر ظفر .

النقطتان الرئيسيتان (:) : توضع بعد القول وبين شيء واقامة .. مثال

اصابتنا سنون ثلاث : سنة اذابت الشحم وسنة اكلت اللحم وسنة دقت العظم .

علامة الاستفهام (؟) : توضع بعد الجمل الاستفهامية .. مثال:

أَأَنفت مخاطبتي ؟

علامة التعجب (!): توضع في آخر الجمل الاعجابية والاستغرابية والحزن والفرح .. مثال ( ما اجمل الوفاء ! ) ( وياله من طالب متفوق !)

علامة التنصيص المزدوجة (” “) : تستعمل بنقل نص صغير خاصة في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف .. مثال:

كقوله تعالى ( ” اقرأ بأسم ربك الذي خلق ” ) .

الهلالان او القوسان ( ) : يستعملان للاحاطة بكلمة او جملة او تركيب… مثال : ( هو ابن ست عشرة سنة )

علامة الحذف ( . . . ) : توضع في الكلام المحذوف … مثال :

اجتهد في دراستك والا ….

الخط ( الشرطة ) ( – ) وتوضع في المواقع الآتية:

أ – قبل الجملة المعترضة وبعدها مثال :

( العلم – وفَّقك الله – خُلق نبيل )

ب – في المحاورة بين اثنين … مثال :

من انتِ؟

انا صفا .

وما عملكِ ؟

طالبة جامعية .

ج – بين العدد والمعدود … مثال:

الاسبوع سبعة ايام – السبت – الاحد – الاثنين …..

كتابة الضاد والظاء –

من اجل ايجاد الوسيلة لإزالة الصعوبة واللبس في نطق :

( الضاد – ض )

( الظاء – ظ )

تكون هنالك بحدود (60) كلمة في لغتنا العربية تحمل ( الظاء ) التي تشبه الطاء . وهي اقل من الالفاظ التي تستعمل فيها (الظاد) منها ..

بهظ الظبي الغليظ

جحظ الظرف الفظاظة

الحظ الظفر الغيظ

الحظوة ظل الغيظ

حظر الظعن التقريظ

المحظور الظلع القيظ

الحظيرة الظلم اللفظ

حفظ الظمأ المنظر

الحفيظة الظن النظر

الحنظل الظبر النظافة

الشظية العظيم النظم

شظف عكاظ المواظبة

الشواظ الغلظة الوعظ

اليقظة الوظيفة

تمرين ضع كل كلمة في مكانها المناسب ..

ناضرة – ناظرة

( ” وجوه يومئذٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

ظل – ضل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدليل طريق الحضر

( تضفِر – تَظفَر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنت شعرها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللاعبات في السباق

( الحظيظ – الحضيض )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والمحظوظ من كان ذا حظِ .

اما ـــــــــــــــــ ــفهو منخفض من الجبل

( ظن – ضن )

البخيل بماله على اهله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفلاح ان الزرع شعير .

الهمزة – (ءَ )

قد تأتي هذه الهمزة على الالف مثل (أَ) بكسرة او فتحة (إِ في ثلاث مواقع هي:-

1- في بداية الكلمة مثل : أخواني – انسان – أستاذ – أًحد

2- في وسط الكلمة مثل : تتألق – تتأمل – تتأخر – رأس

3- في نهاية الكلمة مثل : مخبوء – ضياء – يملأ – يهنئ – شيء – بلاء – علاء – صفاء – دفء – مرء – عبء * وهنالك نوعان من الهمزة هما :

1- همزة القطع : هي همزة رسمت على الالف ينطق بها دائماً في بدء الكلام وعند وصله بما قبله نسميها همزة القطع مثل :

أشجار – أسبوع – إذا – أحد – إخواني

2- همزة الوصل : هي همزة ينطق بها عند البدء بكلماتها والحقت الفها بحركة الكسر والضم والفتح . مجردة من ( قطعة ) رأس العين (ء) وتسمى هذه الهمزة همزة الوصل . مثل : أُلتقى احَمَدُ صدَيقهُ .

– كتابة التـــــاء … (التاء على نوعين هما)

1- التاء الطويلة وترسم هكذا (ت) تقع في آخر الكلام او الوقف عليها وتكون في :

. الاسم في جمع المؤنث السالم مثل معلمات

. الفصل.. قبلت صبا في كلية القانون

. الحرف.. ليت الصحراء تخضر

2- التاء القصيرة (ة) :هي التاء التي تقع في اخر الاسم وتلفظ هاء عند الوقف عليها وتكتب مربوطة مثل : قطيعة . قطة . مرآة . أباة . رواة . مهرة . وزة .

تمرين 1:

اجعل كل اسم من الاسماء التالية جمع تكسير :

الداعي . الساهي . الراعي . القاسي . الراوي . الهاوي . الحامي ..

2- رد هذه الكلمات على الطلبة املائيا مع ضبط الحركة الاعرابية لها:

سمر قندات . صموئيل . أَنسام . جزرات . صه .أسوار . بنيامينات . عسرا . اليسرى. علا . اللائي . اللؤلؤ . اللاواتي . اولئك

صلات الارحام واجبة

النساء العراقيات ذوات مروءة

ولات حين مناص

الاسماء نوعان :

1- عربية الاصل : منها ما موجود في القرآن الكريم او الحديث النبوي الشريف او الادب والشعر العربي مثل : محمد . بكر . علي . عمر . حسن . حسين

وهي مفردة ومركبة مثل :

عبدالله . عبد الرحمن . الصرة . الموصل . بغداد بعلبك . مضرمون

2- الاسماء الاعجمية : هي الاسماء الغريبة عن الاسماء العربية وردت من اصول قومية ودينية مختلفة في ادبنا وتراثنا العربي مثل

فكتوريا . اوربا . اسيا . فرنسا . كسرى. بخارى . عمانوئيل . اسكندر . هرمز . نادرشاه .

تمرين 1:

تمرين شامل في الاملاء الصحيح :

هات عشرة اسماء مفردة للانسان تبدأ بالهمزة .

وعشرة اسماء مفردة للحيوان تبدأ بالظاد . والضاء .

وعشرة اسماء مفردة للنبات تنتهي بالتاء الطويلة والمربوطة ت . ـة .

عشرة اسماء عربية الاصل .

عشرة اسماء اعجمية الاصل .

تمرين 2:

ارسم ما يلي …

الفاصلة

علامة استفهام

القوسان

الحذف

الشرطة

– من الاخطاء الشائعة اليوم عدم التركيز على صحة املائية الدرجة رقما وكتابة في اوراق ودفاتر الامتحانات قد فاتت المصحح والمدقق والجامع ورئيس اللجنة الامتحانية وادارة المدرسة …..

اذن استذكار نحوي بسيط لمعرفة ما يلي ….

اولاً :- من الرقم 1-2 يتطابق العدد مع المعدود تذكيراً وتأنيثاً

مثال : تفاحة تكتب واحدة تفاحة .

ثانيا :- من الرقم 3-9 لا يتطابق العدد مع المعدود تذكيراً وتأنيثاً

مثال : 7 درجـــــــات تكتب سبع درجات

من المسؤولية التربوية المطلوبة لتصحيح هذا الاداء المنهجي هي الاكثار من الدورات التأهيلية والتعليمية المتخصصة واشراف مباشر من لدن ادارة المدرس على لجانها التصحيحية وتأثير الاخطاء ومعالجتها …

– الاستعانة بمدرسي اللغة العربية كمستشارين في اللجان التصحيحية للامتحانات العامة نصف السنة والنهائية …. .