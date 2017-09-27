مونبلييه مهدّد بالعقوبات بسبب ملعبه

{ باريس – وكالات: بات نادي مونبلييه، مهددًا بتوقيع عقوبات ضده؛ بسبب الحالة السيئة التي بدا عليها ملعبه خلال مباراة باريس سان جيرمان التي انتهت بالتعادل السلبي، يوم السبت الماضي بالجولة السابعة من الدوري الفرنسي. وأشارت صحيفة ليكيب إلى أنَّ النادي الباريسي، تقدَّم بشكوى ضد مونبيليه؛ بسبب سوء أرضية الملعب التي تحفَّظ عليها أكثر من لاعب عقب المباراة، وأكَّدوا أنَّها أحد أسباب عدم نجاح الفريقين في تسجيل أهداف. وأضافت لوائح رابطة الأندية الفرنسية تُعاقب النادي الذي يحصل ملعبه على درجة أقل من 10 في 3 مباريات متتالية بغرامة قدرها 50 ألف يورو. ولفتت إلى أنَّ أرضية ملعب مونبيليه بطل الدوري عام 2012، لم تكن جيدة أيضًا بالمباراة التي انتهت بالخسارة أمام ضيفه نانت بهدف في 9 سبتمبر/أيلول الجاري. وتابعت إدارة مونبيليه أمامها فرصة للإفلات من الغرامة؛ حيث يخوض الفريق مباراته القادمة على ملعبه أمام نيس يوم 15 أكتوبر بعد مدة التوقف الدولية، والنادي لديه مهلة 3 أسابيع لتطوير أرضية ملعبه وتفادي العقوبات.