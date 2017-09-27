درجال في ضيافة (الزمان): قاسم أفضل الخيارات الآن وسعيد أفضل مهاجم واجهته

مالمو- علي كاظم

بزغ نجمه منذ أن مثل نادي الزوراء في دوري الكرة عام 1976 وتوقع العديد من المتابعين انه سيكون أفضل مدافع أنجبته الكرة العراقية في تاريخها .وبعدها بسنتين ذاع صيته في الملاعب العربية والاسيوية ولقبته الصحافة ” بسد دوكان ” لتصديه لهجمات الخصوم وتنتهي عنده الهجمة وگأنه يقول ” أنا هنا ” أشتهر بضرباته الصاروخية حتى وصف هدفه على كوريا الجنوبية ” بصاروخ أرض أرض عراقي يمزق الشباك الكورية ” في الملعب تجده غيور على فريقه ويوجه زملاءه اللاعبين بحرص وتفاني . حزنّ كل العراق يوم أصابته قبل نهائيات بطولة كأس العالم عام 86 بالمكسيك والجميع تحسر على غيابه لما يمتلكه من قوة وصلابة ومهارة تجعله صمام الأمان لمنتخبنا .وكانت فرصته نحو العالمية لو شارك في البطولة لكن الإصابة اللعينة حرمته وحرمتنا من أن نرى عدنان درجال كيف يُوقف زحف المهاجمين نحو مرمى العراق

ضيف الزمان الكابتن والمدرب القدير عدنان درجال فاهلا وسهلا به

{ الكابتن عدنان درجال بدأ بالزوراء وتألق في الطلبة وأبدع في الرشيد كيف ترى مشوارك الكروي مع هذه الفرق؟

– اعتبر نفسي لاعبا محظوظا حيث لعبت للزوراء ومن ثم الطلبة وبعدها لعبت الرشيد وهذه افضل 3 نواد في العراق حيث حصلت على لقب الدوري 6 مرات .. مع الزوراء عام 1979 واعتبر هذه الموسم أنطلاقتي نحو النجومية.. ومع الطلبة حصلنا على الدوري موسمين عام 1981 و 1982 .. و3 مرات مع الرشيد عام 1987 و 1988 و 1989 وحصلت على كاس العراق 4 مرات واحدة مع الزوراء عام 1979 وأخرى مع الطلبة عام 1981 .. ومرتين مع الرشيد 1987 و 1988 وحصلت على بطولة الاندية العربية 3 مرات عام 1987و 1988 و 1989. … وأعتقد أن أبرز نادي لعبت معه هو نادي الرشيد لانه حصلت معة على بطولات خارجية

{ لقبتك الصحافة بسد دوكان بعد ان كنت تمنع هجمات الخصوم هل تتذكر اصعب المباريات التي خضتها سوى كانت محلية أو دولية ومن هم ابرز المهاجمين الذين واجهتهم

– أصعب مباراة خضتها محليا عام 85-86 امام الطلبة بسبب حسين سعيد لانة صال وجال بمدافعي الرشيد وانتهت بفوز الطلبة بهدف لحسين سعيد من ضربة جزاء علما ان هذة المباراة هي اول مباراة بقيادة طاقم تحكيمي مصري .. اما دولية كانت ضد المانيا الديمقراطية في اولمبياد موسكو 1980 والتي خسرناها بأربعة اهداف نظيفة … اصعب المهاجمين الذي واجهتهم .محليا حسين سعيد وعربيا فتحي كميل وعالميا البولندي سيبس

{ شاركت في بطولات الخليج العربي منذ الدورة الخامسة في بغداد عام 1979 الى البطولة العاشرة عام 1990 أيهما كانت افضل بطولة لك وافضل الفرق

– بالنسبة لي افضل بطولة كاس الخليج هي التاسعة عام 1988 . أما من الناحية افضل دورة اشتركت بها فهي دورة الخليج في مسقط عام 1984 حيث كان مستوى المنتخبات قوية ومع ذلك تمكنا من احراز البطولة

{ بدأت اللعب بمركز مدافع يسار لماذا انتقلت الى مركز قلب الدفاع وأيهما كان أفضل لك؟

– افضل مركز لي هو قلب الدفاع لاني كنت متأثرا بالمرحوم عبد كاظم ومركز المدافع الايسر هو من اختراع المدرب اليوغسلافي كاكا في بطولة كاس اسيا للشباب 1978 والحمد الله في المركزين كنت لاعبآ مميز

{ مازال كل الجمهور العراقي والعربي يتذكر هدفك الجميل في مرمى كوريا الجنوبية ومازلت اتذكر ان احدى الصحف العربية كتبت عنوانا في اليوم الثاني ” صاروخ ارض ارض من قدم عدنان درجال يصل بالعراق الى لوس انجلوس . شعوركٍ بعد هذا الهدف وانت الذي اوصلت منتخب بلدك الى النهائيات

– طبعا شعور لا يوصف من الفرح والسعادة وانت تكون السبب في صعود منتخب وطنك الى نهائيات أولمبياد لوس أنجلوس .. وأعتبر هذة المباراة هي أجمل مباراة في مسيرتي الكروية والهدف الصاروخي الذي جاء بعد هات وخذ مع النجم حسين سعيد . وهو أجمل وأهم هدف في مسيرتي الكروية . ومازال كل الجمهور الرياضي يتذكر هذا الهدف الذي جاء من بعد اكثر من 30 ياردة

{ كيف كان شعورك وأنت تبتعد عن صفوف المنتخب في نهائيات كاس العالم بسبب الإصابة وتركت فراغا كبيرا في خط الدفاع

– شعور من الحزن والألم والمرارة وكأني فقدت شيئا غاليا لايمكن أن يعود مرة ثانية . لان اللعب في نهائيات كأس العالم العالم حلم أي لاعب كرة قدم . وكنت في وقتها من نجوم الكرة العراقية . أفضل تسمية أطلقها على نهائيات كأس العالم في المكسيك عام 1986 هو الحلم الضائع لعدنان درجال

{ نادي الرشيد في الثمانينات تسيد على البطولات العربية وفاز فيها ثلاث مرات هل تعتقد انه من الممكن اعادة هذه الفكرة في احدى الاندية الجماهيرية

– نادي الرشيد كان فريقا متكاملا في كل الخطوط ويمتلك لاعبين جميعهم في صفوف المنتخب ويستحق الفوز بأي بطولة يشارك بها . أما عن سؤالك هل من الممكن أعادة تجربة نادي الرشيد فجوابي من الصعب الان أعادة هذه الفكرة في الوقت الحاضر

{ أول مباراة محلية ودولية للكابتن عدنان درجال وكم هدف في رصيدك الشخصي؟

– أول مباراة محلية في دوري الدرجة الاولى مع الزوراء عام 19766 امام ديالى وفزنا بهدفين …اما دوليا امام الهند في الالعاب الاسيوية عام 1978 وكانت اول مباراة لي وايضا اول مباراة لناظم شاكر … لديه 9 اهداف مع المنتخب الوطني وجميعها اهداف حاسمة

{ رأيك بالأسماء التالية

الكابتن فتاح نصيف : اخ عزيز على قلبي وحبيبي واتمنى لة الصحة والعافية

الكابتن ناظم شاكر : افضل مدافع لعبت معه

الاستاذ مؤيد البدري: الاب الروحي لجميع اللاعبون اتمنى له الصحة والعافية وربي يحفظه

المرحوم ثامر محسن : رحمة الله عليه واسكنة فسيج جناته لكنه ظلمني في بعض الاشياء

الكابتن هادي احمد : اخ وصديق وعزيز وافضل لاعب خط وسط في تاريخ الكرة العراقية

{ الكثير من المدربين أشرفوا على تدريبك ولكل مدرب بصمة لكن من هو الذي كان الأقرب لعدنان درجال ولماذا؟

– طبعا عمو بابا لانه هو من اكتشفني وفِي أحد المرات قال لي ” انت افضل مدافع انجبتة الكرة العراقية وبعد 10000 سنة لن يأتي مدافع بمستواك

{ هل تتابع الدوري العراقي ومن هو خليفة عدنان درجال؟

– نعم أتابعه ولكن ليس كثيرا ولم أجد خليفة لعدنان درجال حتى الأن

{ لو طلبت منك تشكيلة ذهبية لمنتخب العراق فمن تختار من النجوم

– حراسة المرمى رعد حمودي.. خط الدفاع كريم علاوي. حسن فرحان .ناظم شاكر.خليل علاوي . خط الوسط حبيب جعفر. هادي احمد. اسماعيل محمد. علي حسين شهاب . خط الهجوم حسين سعيد. يونس محمود

{ ذكرياتك في ملعب الشعب والجمهور يهتف باسمك مع كل تسديدة كيف شعوركٍ في تلك اللحظات وانت الان بعيد عن الجماهير العاشقة لك

– طبعا شعور لا يوصف وأنت تسمع هتاف الجمهور ويصفق لك مع كل تسديدة نحو مرمى الخصم وأكيد كل لاعب يتمنى ان يعيش هذه اللحظات وان شاء الله عن قريب نلتقي

{ لو أعطيتك بطاقتين مجانية للسفر فمن تختار الشخص الذي يرافقك في هذه الرحلة؟

– سؤال صعب غير قادر على الإجابة لان الاحبة كثيرون

{ هل تتواصل مع زملائك النجوم السابقين ومن هم الأقرب لعدنان درجال؟

– نعم أتواصل معهم جميعا والأقرب الكابتن حسين سعيد

{ اغنية حميد منصور تفرحون افرحلكم لمن تهديها؟

– أهديها الى الشعب العراقي وأتمنى الأمن والامان يسود الوطن الحبيب

{ برأيك من هم ابرز النجوم العرب الذين عاصرتهم؟

– كثيرين جدا منهم حسين سعيد جاسم يعقوب فتحي كميل

{ هل تعتقد ان اللاعب العراقي يطبق الاحتراف بشكل صحيح خاصة وانت قريب على البعض في قطر؟

– كلا لم يطبق بالشكل الصحيح ونحتاج للكثير لكي نملك ثقافة الاحتراف الصحيح

{ هل انت الأن في استراحة محارب ومبتعد عن التدريب؟

– نعم حاليا في استراحة ومبتعد عن التدريب ولدي ثلاثة عروض وانا حاليا اقوم بدراستهن

{ هل أنت مع تولي المدرب الأجنبي الإشراف على منتخبنا الوطني؟

– من الأفضل البقاء على الكابتن باسم قاسم ودعمه والوقوف معه

{ حكمتكٍ في الحياة

– حكمتي في الحياة هي السعادة ليست الحصول على ما لا نملك بل هي ان نفهم وندرك قيمة مانملك

{ ماذا تقول للجمهور العراقي عبر جريدة الزمان؟

– شكرا خاص الى جريدة (الزمان) وايضا الى الاعلامي المبدع الاستاذ علي متمنينآ لكم التوفيق

ونحن بدورنا نشكر الكابتن عدنان درجال نجم منتخبنا الوطني السابق على هذا اللقاء وأتاحة الفرصة للجمهور الرياضي ليعيد ذاكرته الكروية عن نجم ملأ الدنيا وشغل الناس بنجوميته ودفاعه عن ألوان الكرة العراقية.