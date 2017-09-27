العراق يختتم دورة الصالات القارية بالمركز 15

ريكان يضيف ذهبية رابعة ومغادرة جماعية للمصارعة

عشق اباد- رحيم الدراجي

توج لاعب منتخبنا الوطني للكيك بوكسنغ، لطيف ريكان، بالوسام الذهبي بعد ان تمكن من الفوز على نظيره الايراني كريم حوسيني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات 75 كغم ليصبح رصيد العراق 13 وساما بواقع اربعة اوسمة ذهبية، وثلاثة فضية وستة برونزية في ختام منافسات دورة الالعاب الاسيوية للصالات في عشق اباد . البطل ريكان لطيف ، اعرب عن سعادته بتحقيق الوسام الذهبي في هذا المحفل الاسيوي لما فيه من لاعبين على مستويات عالمية، مقدما هذا الوسام الى الشعب العراقي وقواتنا البطلة وحشدنا المقدس وللجماهير الرياضية .

المصارعة..وداع جماعي

غادر مصارعونا الاربعة منافسات اللعبة في الدورين الاول والثاني.

ففي منافسات المصارعة الحرة لم تنصف القرعة مصارعنا الوحيد في وزن 125 كغم احمد صلاح عبر مواجهة عنيفة مبكرة مع خصمه الايراني ليخرج مصارعنا من الدور الاول (دور الستة عشر) بالكتف.

وفي منافسات المصارعة الرومانية وفي وزن 59 كغم خسر مصارعنا كرار عباس امام خصمه الكازاخستاني بفارق النقاط لكنه تاهل الى خوض نزال المراكز من الخامس الى السادس بيد انه خسر مرة اخرى وبالنقاط ايضا امام منافسه القرغيزستاني ليودع المنافسة.وفي وزن 66 كغم فاز مصارعنا محمد عباس على منافسه من جزر فيجي في الدور الاول وبنتيجة (10-0) لكنه خسر في الدور ربع النهائي امام منافسه الاوزبكي بفارق النقاط.والامر ذاته جرى لمصارعنا طه ياسين في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 71 كغم حيث فاز بالنقاط وبنتيجة (10-0) ايضا على منافسه من جزر فيجي لكنه كرر سيناريو زميله محمد وخسر امام منافسه الاوزبكي وبالنقاط ايضا.وبذلك ودع مصارعونا الاربعة منافسات المصارعة الحرة والرومانية بلا ادنى وسام.

وقال مدرب منتخبنا السيد جمال ناصر ان قرعة البطولة لم تنصف مصارعينا وانها وان خففت عنهم نزالات الدور الاول لكنها كانت ملغمة بمواجهات من العيار الثقيل امام ابطال القارة والعالم.ولفت صالح الى ان قلة الاحتكاك وتقليص عدد المصارعين وقصر فترة الاعداد افضت الى عدم نيل احد مصارعينا ولو وسام شرفي. ولابد من الاشارة هنا في اخر حقيبة اولمبية من عشق اباد الى الدور المميز والرائع الذي بذل من قبل البعثة الادارية متمثلة برئيس البعثة جميل العبادي، ويوسف خوشابا واحمد صبري وهيثم حميد، لما قدموه من جهد يشار له بالبنان، وتذليل الكثير من الصعوبات التي رافقت المهمة في تركمانستان، ووقوفهم خلف اللاعبين في جميع المنافسات، والهتاف بإسم العراق كان له الاثر البالغ في رفع معنويات لاعبينا الذين حققوا الانجازات في اكبر محفل بقارة اسيا، وكذلك الجهد الكبير للزملاء موفدي الاعلام الرياضي المرئي، حمزة القريشي وفراس الكناص، حيث بذلوا جهودا قيمة لنقل احداث البطولة أولا بأول الى جميع القنوات الفضائية، وهذا يحسب لهم بأنهم كانوا على قدر المهمة الوطنية والثقة التي منحت لهم لاضاءة الحدث فإستحقوا الشهادة بأدائهم المهني الرائع .وهذا واحتل العراق الترتيب الـ2 عربيا والـ 15 قاريا من اصل 62 بلدا مشاركا في دورة الالعاب الاسيوية للصالات بنسختها الخامسة بعاصمة تركمانستان عشق اباد والتي سيسدل الستار عن منافساتها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر ايلول الحالي .