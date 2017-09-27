شارع المتنبي عنوان المحبة والأخاء

ما اجمله هذا الشارع بحلته وبناسه ومظاهره الخلابة الذي يقع في بغداد العاصمة العراقية ويتردد عليه المثقفون والعلماء والادباء وفيه الكتب بانواعها وكل ما يحتاجة المرء من مصادر ويشتهر بكثرة المطابع و المكتبات ويتميز بالطابع البغدادي القديم في مبانيه ومنها القشلة وبناية المحاكم المدنية القديمة وفيه مقهى الشابندر وعند التجوال فيه تشعر بانك في عالم اخر لجمالية وروحية المكان وبثروته العلمية ومركز ثقافي ومكان يقصدة العراقيون وغيرهم من البلدان الاخرى للتحري عن المعلومات ومصادرها التي تغذي كل مرافق الحياة للمجتمع ومتنفس المثقفين في يوم الجمعة وفية تلتقي الكتاب والشخصيات المرموقة ومكان للشعر والادب وانه لايخفى على القارئ ان الشارع تعرض كذلك للارهاب الجاهل الفاشل للقضاء على معالمه فكان يوم الخامس من مارس عام 2007 يوما دمويا ذهب ضحيته كوكبة من الشهداء الابرياء والحاق الدمار بمعالم الشارع وتم اعادة فتحة يوم الثامن عشر من كانون الاول عام 2008 وعاد بقوة الحب والتفاف الخيريين لبنائه والحفاظ عليه ليكون ورثا لللاجيال القادمة وكان قديما يحمل من اسم ومنها شارع الوراقيين وشارع حسن باشا وتختلف الروايات في تاريخ تاسيسه وان التقارير تشير الى تاريخ التاسيس في العصرالعباسي وازدهر في عصر الوالي العثماني حسن باشا وكانالشارع منطلقا للتظاهرات والحركات السياسية قديما وحديثا ومحاربة الظلم والاستبداد.

عقيل المكصوصي