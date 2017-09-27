اليونسيف الحسيني لحماية المرأة والطفولة

شاركت المرأة في نجاح الثورة الحسينية, ونصرتها وتغلبت على عاطفتها, في المواقف التي تحتاج التجرد من العاطفة, وكذلك ابراز العاطفة في المكان الذي يحتاجها, عملت المرأة بالدور الاعلامي, من خلال ما قامت به السيدة زينب (ع), فكانت تلك الكلمات بمثابة السيف الذي مزق عرش الطغاة, وبدد سرورهم بالنصر العسكري, الذي خُيل لهم أنهم حققوه. كان للمرأة دور التأثير على الرجل من خلال زوجة زهير ابن القين, التي تحول زوجها من رجل علماني الى شهيد بين يدي الامام المعصوم وكانت المقاتلة وهي ام وهب, التي استشهدت مع زوجها وأبنها في المعركة, لذلك ان الامام الحسين (ع) أعطى هذا الدور للمرأة لايصال رسالة الى العالم أن المرأة هي الأم والزوجة والاخت والابنة والمربية والمقاتلة. المطالبة بحقوق الطفولة, والتي كانت بموقفه حينما حمل طفله عبد الله الرضيع, الى معسكر أبن زياد وخاطبهم (أذا كان ذنب الكبار كما تعتقدون فما ذنب الصغار)؟. الحسين بذلك يجسد حق الطفولة بالحياة, بابعادهم عن ادوات التأثير والحروب والاستغلال, لذلك ما ان يبدأ شهر محرم حتى ينطلق الصغار والنساء قبل الكبار, والرجال لممارسة الشعائر الحسينية, التي تحي واقعة الطف وتروي الملحمة بأدق التفاصيل, وما ترويه من قيم نبيلة في التعبير عن الحق بالحياة وحرية التعبير. المرأة الزينبية ادت دورا مهما في وضعنا الراهن, رغم ما تعرضت له من قتل وسبي وأغتصاب وتهجير, وتهميش قد يكون عن عمد اوغير عمد, ورغم الفقر المدقع, الذي تعيشه أغلب نساء العراق, الا أنها وقفت بكل أباء محافظة على عفتها, ومحفزة لزوجها وأبنها وأخواها المجاهد, في المشاركة في معركتنا ضد أحفاد الامويين, الذي شاركوا, في قتل الطفولة في معركة كربلاء, وسلب حقوق المرأة فيها. أستمدت نساء العراق الزينبات قوتهن من السيدة زينب عليها السلام التي زلزلات عروش الطغاة, وفي حضرة الحاكم الجائر الفاسق يزيد أبن معاوية, فشاركت نساؤنا في الجهاد, الى جنب أخوانهن الرجال, حفظن غيبتهم راعيات لعوائلهن في غياب المعيل, المقاتل او الشهيد الذي قدم نفسه قربان للدفاع عن المقدسات وللحفاظ على حقوق المرأة والطفولة المسلوبة, في زمن أراد أبناء راعية العنزة, أن يكرروا مأساءة ثانية, في العراق, تعاد معها واقعة الطف الليمة. الحسين علية السلام قدم قانوناً الى كل حكام العالم الصالح والطالح منهم, أن تكون من أولى أولوياتهم هو الأ هتمام بالطفولة والمرأة, التي هي عماد بناء الأسرة, وتوفير كل مسلتزمات الحياة لهم, من تعليم ومسكن وملبس, وتوفير الظروف النفسية الملائمة لهم,لأنهم عماد الأمة في المستقبل, فهذه دعوة من أمامنا الخالد ونحن نعيش نفحات ثورتة, الى حكومتنا العراقية, الى الأهتمام بعوائل الشهداء واطفالهم وتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة لهم, لأنه لولا دماء أبائهم لم تجلسوا على كراسي حكمكم وهم اولى بدماء أبائهم وبكراسيكم المذهبة.

رحمن الفياض