مصدر: معصوم لم يشارك في الإستفتاء ودعا إلى معالجة تداعياته

بغداد- داليا احمد

كشف مصدر عن أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لم يشارك باستفتاء كردستان ولم يصوت له بل دعا لمواجهته عبر خطوات استثنائية. وقال المصدر في تصريح امس ان (معصوم لم يشارك في الاستفتاء ولَم يصوت له ويؤكد موقفه الثابت بضرورة مواجه قرار الاستفتاء الأحادي الجانب من خلال الجهود والخطوات الاستثنائية لإبعاد البلاد ووحدة الشعب عن الأخطار كافة), وأضاف أنه (من اولويات معصوم مبادئ الدستور وبناء دولة المواطنة والتعايش السلمي). بدوره عد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ان تداعيات استفتاء الاقليم ستكون كارثة على العراق والمنطقة.وقال بيان امس إن (المالكي استقبل سفير إيطاليا لدى العراق ماركو كارنيلوس وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ومستجدات ملف الاستفتاء وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك).

واكد المالكي إن (تداعيات الاستفتاء ستكون كارثة على العراق والمنطقة), مجددا الدعوة بـ(مقاطعة كردستان سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعدم التعامل معه), لافتا الى ان (اي بادرة جديدة للحوار يشترط ان تكون بعد تخلي دعاة الاستفتاء عن هذا المشروع غير الدستوري الذي يستهدف وحدة العراق).

من جانبه أبدى كارنيلوس (ألتزام بلاده باحترام وحدة وسيادة العراق), مشددا على (ضرورة معالجة المشكلات بين بغداد وأربيل عبر الحوار). واكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي ان ماتقدم به مجلس النواب من توصيات كانت واقعية بشأن الاستفتاء.وقال الزاملي في تصريح امس ان (بعض الاطراف قامت بتهيئة شخصيات تسعى لتسلمها منصب رئيس الجمهورية بعد اقالة معصوم التي ينبغي ان تكون في حال حنثه باليمين الدستورية وبحسب المواد القانونية والدستورية التي اشارت بوضوح للاسباب الموجبة للاقالة), مشيرا الى ان (ما خرجنا به كانت نقاط مهمة وجوهرية وتحث على نشر الامن والقطعات العسكرية ومنع الفتن الداخلية بين المكونات), واوضح الزاملي ان (النقاط التي وضعت هي ضمن قدراتنا فمن غير المعقول ان ناتي بمقررات هي خارج قدرات الدولة وامكانياتها كتحريك قطعات عسكرية لدخول كركوك والمناطق المتنازع عليها ومنابع النفط او حتى اربيل والسليمانية).

من جهة اخرى دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الحكومة إلى معالجة نتائج الاستفتاء بواسطة إجراءات سريعة. وقال بيان امس ان (الجانبين شددا خلال اللقاء على ضرورة التلاحم والتكاتف بين القوى السياسية والحفاظ على وحدة العراق والصف الوطني).

واضاف انه (التطرق الى عدم دستورية الاستفتاء ورفض نتائجه وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة نتائجه).