مجلس الوزراء يمهل كردستان ثلاثة أيام لإخضاع مطاراتها للمركز

بغداد – قصي منذر

قرر مجلس الوزراء حظر الرحلات الجوية الدولية من والى اقليم كردستان في حال عدم اخضاع المطارات للحكومة المركزية كما قرر اخضاع المنافذ الحدودية البرية لكردستان تحت اشراف هيئة المنافذ الحدودية .

وقال بيان امس ان (مجلس الوزراء قرر برئاسة حيدر العبادي حظر الرحلات الدولية من والى اقليم كردستان بعد ثلاثة ايام في حال عد اخضاع المطارات للحكومة المركزية.

كما قرر اخضاع المنافذ الحدودية البرية لكردستان تحت اشراف هيئة المنافذ الحدودية).

مشيرا الى ان (الجلسة شهدت الموافقة على السماح لطلبة الصفوف المنتهية بإداء امتحانات الدور الثالث).

من جهة اخرى اكد العبادي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان (قيادات الاقليم لم تستمع الى المناشدات المحلية والاقليمية والدولية ازاء الاستفتاء غير الدستوري).

مشيرا الى ان (الحكومة لن تتفاوض على نتائج الاستفتاء الفردي الذي لم يحترم رأي الشركاء والارادة الدولية).

مبينا ان (ثروات الاقليم تدار بعيدا عن الرقابة وتذهب الى حــــــــسابات شخصية خارج البلاد).

محذرا من (تداعيات الاستفتاء التي ستلحق ضررا بكردستان والعراق).

مشددا على (ضرورة عودة الموازنة الاتحادية الى الحكومة المركزية بموجب الدستور), واستغرب العبادي من (قيام بعض المسؤولين الاكراد ببث الكراهية بين المواطنين).

مؤكدا (لن نمس كرامة اي مواطن وبالاخص الاكراد).

وتابع ان (الحكومة ستفرض سلطتها الاتحادية وفق الدستور ولن نتفاوض على نتائج الاستفتاء).

وبشأن العمليات العسكرية قال العبادي ان (العمليات مستمرة في تحرير عانة وتقدم القوات يتم بشكل صحيح).