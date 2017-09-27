إقتصاديون يحذّرون من الخطوة لدى الأهلية لعدم أمتلاكها السيولة

خبير لـ (الزمان): إتفاقات بين المصارف الخاصة والحكومية على توطين الرواتب

خولة العكيلي

حذر خبراء ماليون من توطين رواتب الموظفين الحكوميين لدى المصارف الأهلية كونها تعاني شحا في الجانب المالي. مؤكدين وجود اتفاقات غير معلنة مابين بعض الدوائر وأصحاب البنوك .فيما تخوف المنتسبون المشمولون أن تطيح تلك الأجراءات بموردهم المالي الوحيد مؤكدين ثقتهم بالبنوك الحكومية حصرا . وقال خبير مصرفي طلب عدم ذكر أسمه لـ (الزمان) أمس أن (المصارف الأهلية تعاني من شح في السيولة النقدية بينما المصارف الحكومية لديها فائض نقدي وهي تقوم حاليا بدفع رواتب موظفي الدولة نيابة عن البنك المركزي)، محذرا” (المعنيين من الأتفاقات التي وصفها بالمريبة والتي تجري مابين بعض الدوائر واصحاب البنوك الأهلية والخاصة بتوطين رواتب الموظفين لديها )مؤكدا” (عدم ثقته بتلك البنوك التي لا تفي بإلتزماتها تجاه زبائنها ).فيما قالت وصال حامد موظفة في إحدى الوزارات المشمولة بتوطين الرواتب لـ ( الزمان )أمس ( أنا وزملائي في العمل قلقون على مصير موردنا الوحيد منذ أن اجرى مندوبو تلك المصارف لقاءات معنا للتعريف بالآلية الجديدة المتبعة بصرف رواتبنا من خلال مصارفهم)، مطالبة (الجهات المعنية بالتريث ودراسة الموضوع من كافة جوانبه بأخذه على محمل الجد بإستشارت خبراء وطنيين قادرين على النهوض برفع مستوى دخل للفرد الذي يعاني الكثير نتيجة استشراء الفساد الحكومي وقلة الخبرات والكفاءة في كافة مرافق الدولة ) . وتشير أيسر عبود م. مدير الى (إشكال حصل لإحدى قريباتها التي كانت قد أودعت مبلغا ماليا كبيرا من ميراثها لدى أحد البنوك المعروفة على المستوى الدولي وقالت (لجأت قريبتي الى المحاكم برفع دعاوى على ذلك المصرف الذي رفض أعطاءها جزءا من رصيدها بحجة عدم توفر السيولة النقدية ).

اجراءات قانونية

مؤكدة أنها ( أوكلت محاميا لثلاث سنوات حتى تتمكن من سحب رصيدها بالكامل بعد أن أظهر البنك عدم الأيفاء بألتزاماته مع المودعين لدية والذين لجأوا إلى المحاكم أيضا)، ملفتة الى انها ( مازالت تعمل لسحب ماتبقى من أموالها في ذلك البنك )، منوهة الى أن ( ماجرى لقريبتي قد استذكرته عندما تم توزيع استمارات في مقر عملي لغرض إختيار المصرف الذي اتسلم راتبي منه مستقبلا” والذي أقلقني وعائلتي لأيام ومازلت أتمنى أن يتراجع مجلس الوزراء عن قراره ،فنحن لسنا بحاجة الى تخبطات جديدة وكفانا ماحدث ويحدث للبلد وأبنائه لأنشغالهم بنهب أموال المواطن البسيط وهذه إحدى الوسائل التي قد تجردنا من رواتبنا بصفقة فاسدة)، حسب قولها. أما الموظف تحسين . م قال( نخشى أن تكون تلك القرارات التي خولت مصارف أهلية بتوطين رواتبنا أن تطيح بمصدرنا المالي الوحيد لاسيما ونحن أصحاب أسر كبيرة مكونة من أبناء طلبة في مختلف المراحل الدراسية )، منوها” الى أن ( التطبيق سيكون نهاية العام الجاري والذي يتزامن مع بدء الفصل الأول من العام الدراسي يتطلب إنفاقا كبيرا على اللوازم المدرسية والزي فضلا” عن أجور الدروس الخصوصية الذي يفرض على الطلبة وذويهم لتردي التعليم نتيجة تخاذل أغلب التعليميين في ايصال المادة الى الطالب بالشكل المطلوب دون اللجوء الى المحاضرات الخاصة التي تثقل وتستنزف ميزانية الأسرة ومن جانب آخر تسعى الحكومة الى سرقتها من خلال التوطين المصرفي الأهلي ).

وطالب تحسين (مجلسي الوزراء والنواب الوقوف الى جانب اصحاب الدخل المحدود بالمحافظة على موردهم الوحيد من أن تطاله أيدي السراق التي لم تبق على شيء وذلك بالعدول عن القرار وأن يكون التوطين لدى المصارف الحكومية كوننا نتسلم حاليا رواتبنا منها بشكل منتظم ). ووصفت حياة عبدالواحد موظفة حكومية قرارتوطين الرواتب في المصارف الأهلية بالمرعب.وقالت (لقد أرعبني قرار توطين الرواتب في المصارف الأهلية كوني أرملة وأم لثلاثة أبناء ولا أمتلك سكنا وأولادي بمراحل دراسية مختلفة الأبن الكبر يدرس الطب والمتبقين في مرحلة الأعداية وهم بحاجة الى إنفاق كثير ربما لاتتيحها لي البنوك الأهلية إذ ما استولت على رواتبنا).

تأخر الرواتب

واضافت (في بعض الاحيان تتأخر صرف رواتبنا ولا نشعر بقلق كبير لثقتنا بالمصدر الموزع والذي هو مصرف الرافدين أوالرشيد كونهما حكوميان . فكيف نثق بالبنوك الخاصة في ظل الفوضى العارمة والفساد المالي الذي يجتاح البلد ؟ّ ). وكان البنك المركزي قد كشف بوقت سابق عن تقديم طلب من 10 وزارات لتوطين رواتب موظفيها مؤكداً اختيار مصارف محددة للمشاركة في هذا المشروع في حين أعلنت رابطة المصارف الخاصة أن مشاركة المصارف الخاصة في مشروع توطين رواتب موظفي الدولة ستكون تحدياً بالنسبة لها. وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح إن ( ألهدف من مشروع التوطين هو رفع كفاءة نظام المدفوعات الحكومية وجعله يعمل ضمن العصر الرقمي وضبط الانفاق العام وحوكمة عمليات الادارة المالية) . ملفتا” الى ان (مجلس الوزراء اعتمد خطة منذ ستة أشهر بدفع رواتب موظفي الدولة عن طريق الوسائل الالكترونية وبشكل تدريجي على مدى السنوات المقبلة ) .

منوها” الى أن ( المشروع يسير بانتظام وقد كلف البنك المركزي بتولي عملية اصدار اللوائح التنظيمية والرقابية المتعلقة بنظام الرواتب المسيرة بأدوات الدفع الالكتروني )، مؤكدا” أن (بداية أي إجراء جديد يواجه بعض المعوقات لكن الامور تسير جيدا وبشكل تدريجي وعلى وفق الخطة المرسومة وبالتنسيق مع خبراء البنك الدولي ) .

فيما اكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق ان (مشاركة المصارف الخاصة بمشروع توطين رواتب موظفي الدولة ستكون التحدي بالنسبة لها.وقال طارق في تصريح سابق أن (مشروع توطين رواتب موظفي الدولة الذي اوصى به مجلس الوزراء وشرع به البنك المركزي يسير بخطى دقيقة بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة وايضا المصارف ) .

مشيرا” الى ان ( توطين الرواتب هو الحد الفاصل بين المصارف والموظف حيث ستقدم المصارف خدمات جلية من شأنها ان تساعد الموظف على تسلم راتبه لاسيما وان هنالك مصارف أبدت استعدادها للدخول في مشروع التوطين )، وتابع ان ( تعليمات البنك المركزي هي من تحدد مشاركة المصرف في التوطين لذا من مصلحة المصارف الالتزام بمحددات البنك) .

وقالت مديرة دائرة المدفوعات في البنك ضحى عبد الكريم إن (مجلس الوزراء طالب بتوطين رواتب الموظفين بتوصية من البنك المركزي و أن مشروع توطين الرواتب يقصد به توزيع رواتب موظفي الدولة عن طريق البطاقة الالكترونية وله تأثيرات ايجابية فهو يقلل من الخسائر المالية لدى الوزارات فضلا عن الحفاظ على رواتب الموظفين من السرقة والضياع ويعمل على تسريع توزيع الرواتب وعدم تأخرها )،ولفتت عبد الكريم الى أن ( البنك المركزي اختار عدداً من المصارف الحكومية والأهلية لمشروع التوطين وعملية الاختيار تمت وفق معايير وضعها البنك المركزي للمصارف دون أن يميز بين مصرف حكومي أو أهلي في مشروع التوطين وترك الأمر للوزارات في اختيار أي مصرف تجده مناسبا لها بعد الاطلاع على امتيازات كل مصرف). وبهذا الصدد أصدر مصرف الرافدين في وقت سابق توضيحا بشأن توطين الرواتب والخدمات المالية الفريدة التي تنتظر الموظفين في -البلد وكيف يتم الاستفادة منه مالياً .

مصارف حكومية

وقال أن (التوطين هي عملية تحويل رواتب الموظفين في القطاعين الخاص أو العام من رواتب يدوية يتم تسلمها من دوائرهم إلى تسلمها من البنوك والمصارف الحكومية أو الأهلية وذلك من خلال حساب خاص يفتح للموظف في المصرف ويقوم بالسحب منه بواسطة بطاقة الدفع الالكترونية أو أن يتسلمها نقدا من المصرف.وبخصوص الفائدة من استخدام نظام التوطين فأن هذا النظام بدأ بالانتشار في الكثير من دول العالم مع توسع أعمال وخدمات المصارف والبنوك ومع تزايد حجم تعاملاتها الالكترونية ونتيجة سعي هذه المصارف والبنوك لاختصار الوقت والجهد والكلفة في تعاملاتها وتعاملات المواطنين المالية المختلفة ومغادرة التعامل بالنقد ومخاطره.وأن نظام توطين الرواتب يتمتع بعدة مزايا تعود بفوائد مالية وخدمية عديدة على الموظفين وتتفاوت هذه المزايا بين مصرف وآخر وسيمنح كل موظف يستوطن راتبه بطاقة خاصة للراتب يمكنه من خلالها أن يسحب راتبه من نقاط البيع المختلفة وأن توطين الراتب سيوفر للموظف حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية وتسهيلات على القروض أنه يساعد الموظف على الادخار التلقائي وان يسحب حاجته فقط. ويبقى توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الخاصة مصدر قلق وريبة وأرق لكافة المشمولين به حتى يستجيب مجلس الوزراء الى مناشداتهم ويتم سحب القرار وأبداله بالمصارف الحكومية التي طالما وثق بها المواطن بشكل عام والموظف بصورة خاصة .