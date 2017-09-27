كلية الإسراء تناقش دور التعليم في التنمية البشرية

بغداد ــ داليـا أحمـد

ناقشت كلية الاسراء الجامعة دور التعليم الجامعي الاهلي في تحقيق رؤية وطنية وفق حاجات بناء التنمية البشرية خلال المؤتمر الوطني للتعليم الاهلي الذي عقدته اول امس على قاعة فندق بابل الدولي.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى في كلمته خلال المؤتمر الذي حضرته (الزمان) ان (الجامعات والكليات الاهلية كانت وماتزال الداعم والمكمل للجامعات الحكومية وذلك في استيعابها الاعداد الكبيرة بل والمتزايدة من طلبة الاعداديات في المدارس في بغداد والمحافظات لذلك يجب ان نثمن دورها الفعال في مساندة الجامعات الاهلية), واضاف ان (التطوير في الكليات الاهلية يسهم في تفوق طلبتها وبرفع اسم الجامعة ولاسيما التطوير بالجانب التعليمي وطريقة تدريس المناهج فضلا عن التنسيق المستمر مع الكليات المماثلة من القطاع الحكومي بهدف الارتقاء المستمر).

فيما قال مدير التعليم الاهلي في الوزارة علي رزوقي لـ (الزمان) امس ان (الجامعات الاهلية بدأت تأخذ طريق الارتقاء في العلم وهذا يسهم في رفع مستوى التعليم الاهلي في البلاد وبرغم ان هناك بعض المعوقات والنقاط التي يجب رصدها من اجل ايجاد الحلول اللازمة واتباعها حفاظا على المسيرة العلمية), ودعا رزوقي (الجامعات والكليات الاهلية الى التنافس في التصنيف الوطني للكليات والجامعات الاهلية الذي سينطلق خلال الاشهر القريبة حيث سيصنف الجامعات الى ثلاث فئات هي أ ـ ب ـ ج وكل فئة تضم 20 جامعة للحصول على مراتب متقدمة في التنافس), مشيرا الى ان (الجامعات التي ستتنافس على المراتب العشرين الاولى لها مميزات كبيرة ولاسيما من جانب الطاقة الاستيعابية).

كلمة افتتاحية

وافتتح عميد الكلية عبدالرزاق الماجدي قد المؤتمر بكلمة رحب فيها بالحضور والمشاركة في فعاليات ومن بينهم رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي نبيل هاشم الاعرجي وسفير دولة رومانيا وعدد من عمداء الكليات الاهلية. بعدها بدأت الجلسة بتقديم عدد من البحوث عن تطوير اداء الكليات والجامعات ومنهاجها للمرحلة المقبلة ومشاركتها مع الجامعات الرسمية في بغداد والمحافظات لدعم المسيرة التعليمية.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الكلية مجيد الموسوي لـ( الزمان) ان (التعليم في العراق قسمان الحكومي والاهلي حيث لم يعد الاخير رقما بسيطا لانه يشكل ما يقارب ثلث التعليم في البلاد باعداد طلبة تصل الى ما يساوي ثلث طلبة التعليم العالي في بغداد والمحافظات).

واضاف ان (اعداد الكليات الاهلية تصل الى 50 كلية في العراق لذلك سيناقش العيسى وعمداء الكليات الاهلية خلال المؤتمر مع بعض الكليات الحكومية واقع التعليم الاهلي وسبل الارتقاء بالمناهج التعليمية للوصول الى الصورة التي تتناسب مع واقع التعليم في العراق وما وصل اليه العالم فضلا عن مناقشة المعوقات وتحديد نقاط الضعف والمشاكل التي حدثت خلال مسيرة العلم السابقة وكيفية تلافي حدوثها مستقبلا للخروج بالتوصيات الناجعة والطروحات والبحوث).

واوضح الموسوي ان (بعض المتحدثين من الكليات الاهلية سيطرحون خلال فعاليات المؤتمر المشاكل التي تم تشخيصها).

مشيرا الى ان (المؤتمر يتضمن ايضا مداخلات من المشاركين من قيادات التعليم الاهلي والتدريسيين والاداريين للنظر في المشاكل التي تم رصدها والخروج بحلول ناحجة من خلال توصيات المؤتمر وبيانه الختامي).