1300 موكب تقدّم خدماتها للزائرين

كربلاء لـ (الزمان): خطة أمنية دقيقة خاصة بإحياء عاشوراء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء عقيل المسعودي وضع خطة محكمة لسلامة الزائرين خلال زيارة العاشر من محرم. واوضح المسعودي لـ (الزمان) ان (الظرف الراهن الذي تمر به البلاد والمحافظة بشكل خاص يتطلب منا الحيطة والحذر في تنفيذ الخطة الامنية الخاصة بالزيارة وبشكل دقيق). مؤكدا (ضرورة بذل اقصى الجهود وبما يسهم في الحفاظ على ارواح الزائرين وانجاح الزيارة ولاسيما ونحن مقبلون على زيارة العاشر من محرم حيث تشهد المحافظة دخول ملايين الزوار لاداء مناسك هذه الزيارة).

فيما نفذت مفارز مديرية شرطة كربلاء عمليات استباقية لتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بزيارة شهر محرم حيث تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء وفق جرائم قضائية مختلفة.

عمليات استباقية

وقال مسؤول اعلام مديرية شرطة المحافظة العقيد علاء الغانمي لـ (الزمان) امس انه (تم القاء القبض من بين هؤلاء المطلوبين على شخص مطلوب وفق المادة 4 ارهاب حيث القي القبض عليه في احدى السيطرات الرئيسة وفي المحور الجنوبي للمحافظة بالاضافة الى 3 متهمين سراق بالجرم المشهود وكان بحوزتهم (سلاح كلاشنكوف عدد 2 وبندقية عدد 1 ومسدس تركي بالاضافة الى عدد من الاطلاقات). مبينا ان (العمليات الامنية والاستباقية لازالت مستمرة من اجل بسط الامن والاستقرار في المحافظة وتفويت الفرصة على المجرمين). مضيفا ان (المتهمين قد تمت احالتهم الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم).

الى ذلك اصدرت قيادة عمليات الفرات الاوسط تعليمات امنية للمواطنين واصحاب المواكب الحسينية خلال زيارة العاشر من محرم.

وقال مسؤول اعلام في قيادة العمليات العميد مازن الغانمي لـ (الزمان) امس ان (قيادة العمليات قد اصدرت تعليمات عدة للمواطنين والمواكب الحسينية خلال زيارة العاشر من محرم ومنها احترام اجراءات التفتيش في السيطرات والنقاط من اجل حفظ الامن وعدم الانجرار وراء الاشاعات المغرضة التي تحاول بعض الجهات اثارتها من اجل احداث الفوضى وعدم رفع الصور والشعارات الطائفية ومنع حمل العصي والاسلحة وكذلك منع توزيع النشرات والاقراص التي تثير النعرات الطائفية).

واضاف الغانمي (كما تم تعيين اشخاص يحملون باجات المواكب لمراقبة الطباخين وتوزيع المشروبات وكذلك مراقبة الزائرين داخل المواكب ومحيطه). مضيفا (كما تم منع وقوف العجلات والستوتات بالقرب من المواكب ووضع قناني الغاز في مكان آمن كما تم دعوة اصحاب المواكب بوضع مطافئ الحريق في كل موكب تحسبا لاي طارئ).

في غضون ذلك قال رئيس قسم المواكب الحسينية التابع للعتبتين الحسينية والعباسية رياض نعمة السلمان ان (عدد المواكب التي ستقدم خدماتها للزوار قد بلغ حتى الان اكثر من 1300 موكب خدمي حيث ان تلك المواكب انتشرت على طول الطرق المؤدية الى المحافظة وكذلك مركز المدينة ومنطقة ما بين الحرمين خلال زيارة العاشر من محرم واوضح السلمان لـ (الزمان) امس ان (هذه المواكب سوف تقتصر خدماتها على اهالي كربلاء من اجل تقديم الخدمة للزوار حيث البعض منها قد باشرت في خدماتها من توزيع الاطعمة والمشروبات واقداح المياه على الزوار واما المواكب الاخرى فستقدم خدماتها بدءا من السابع من شهر محرم ولحين انتهاء الزيارة). موضحا ان (اصحاب المواكب يحملون باجات تعريفية بعد ان قدموا مستمسكات تعريفية الى الدائرة القانونية في مديرية شرطة كربلاء وبهدف اصدار هذه الباجات).