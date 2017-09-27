مجلس المحافظة يشيد بالإستفتاء وحجم المشاركة

توتّر في كركوك ومطالبات بإرسال قوات إتحادية لفرض السيطرة

بغداد – محمد الصالحي

رفعت قيادة شرطة محافظة كركوك حظر التجوال في كركوك وفتحت منافذ المحافظة مع باقي المحافظات مؤكدة عودة الأوضاع الطبيعية إلى المحافظة فيما اتهم النائب التركماني نيازي اوغلو حكومة إقليم كردستان بإرهاب وتخويف الاهالي في المحافظة والمناطق المُختلف بشأنها، داعياً الحكومة الاتحادية إلى أرسال قوات اتحادية فورا. وقال قائد شرطة كركوك خطاب عمر عارف في بيان امس ان (حظر التجوال بالمدينة رُفع بشكل كلي من جميع أحياء المدينة). وأضاف أنه (تمت إعادة فتح منافذ المحافظة للتنقل في جميع مخارج ومداخل كركوك). مشيراً إلى أن (لأوضاع الأمنية مستقرة والحياة طبيعية جداً).

وقال مجلس المحافظة في بيان امس (مرةً أخرى اثبتّم للعالم اجمع بان شعب كركوك بجميع قومياتهم وأطيافهم ومذاهبهم كانوا ومازالوا دعاةً للسلام والعيش بحرية وكرامة ورفض الذل والهوان). مشيرا الى أن (المشاركة الفاعلة في عملية الاستفتاء التي شهدتها مدن كردستان وضمنها كركوك، ما هي إلا رسالةً واضحةً وصريحة لكل من راهن على أن كركوك ستكون برميل بارود في حال إجراء الاستفتاء فيها).وأضاف (ها هي كركوك تزهو بأبهى صورة في يوم الاستفتاء وبمشاركة كافة أطياف المجتمع الاصلاء الذين قالوا كلمتهم رغم كل الوعيد والترهيب التي أطلقتها الجهات الرافضة لهذه الممارسة الديمقراطية لحق تقرير المصير).

وتابع (إننا في مجلس محافظة كركـــوك نتقدم بشكرنا الجزيل لأبناء شعبنا الأصيل والشرفاء الذين ساهموا في إنجاح هذا الكرنفال الجماهيري والشكر موصول لأجهزتنا الأمنية التي بذلــــــــــت جهودا استثنائية لتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين في هذا اليوم التاريخي). بحسب البيان.

الى ذلك قال أوغلو في تصريح امس ان (حكومة إقليم كردستان أصرت على إجراء استفتاء الانفصال على الرغم من الرفض الدولي والإقليمي والمحلي).

مضيفاً أن (حكومة الإقليم قامت بإرهاب المواطنين وتخويفهم وخاصة في كركوك والمناطق المختلف بشأنها).

وأوضح أنه (منذ أكثر من اسبوع تقوم مجاميع مسلحة مرتبطة بالمحافظ المقال بالتجوال في الشوارع وتطلق العيارات النارية لترويع المواطنين وترهيبهم).

مشيراً إلى أن (الحكومة الاتحادية وعلى الرغم من مناشداتنا السابقة لم تتخذ أية إجراءات لحماية المواطنين وخصوصا في كركوك).

مقاطعة التركمان

وتابع، أن (حكومة الإقليم أجرت الاستفتاء بما فيها كركوك والمناطق المختلف بشأنها دون رقابة قانونية واعتراف دولي واقليمي ومحلي).

لافتاً إلى أن (المواطنين التركمان في تلك المناطق قاطعوا الاستفتاء وبشكل نهائي واصطفوا خلف قياداتهم رغم كل التهديدات).

ودعا أوغلو الحكومة الاتحادية، إلى (إرسال قوات اتحادية فورا إلى مناطق كركوك وطوز خورماتو وعدم التهاون والتلكؤ وتأمين الحماية الفورية للمنشأت النفطية من عبث المجاميع المسلحة والبيع غير الشرعي للنفط) مشدداً على (ضرورة عدم التحاور والتباحث مع إقليم كردستان لنتائج الاستفتاء غير القانوني لحين إعلان الإقليم رفضه للنتائج).

وتابع، أن (نتائج الاستفتاء باطلة ولا أثر قانونيا وشرعيا له) مطالبا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي (بإرسال قوات اتحادية من الجيش والشرطة إلى المناطق المختلف عليها والمحتلة من قبل العصابات الخارجة عن القانون والتي لا تلتزم باوامر رئيس الوزراء).

وطالب أوغلو ( على الحكومة اختيار محافظ جديد لكركوك بالوكالة بعد مصادقة مجلس النواب عليه ومحاسبة المحافظ المقال بالفساد والخروق الإدارية).

داعياً وزارة النفط إلى (بسط سيطرتها على آبار النفط في كركوك وإعادة تصدير النفط عبر شركة سومو الوطنية وحماية الآبار من قبل الشرطة الاتحادية).

من جهته قال المتحدث باسم حركة النجباء هاشم الموسوي في بيان امس ان ( كركوك محتلة وعلى الحكومة إبداء الحزم بتحريرها من المليشيات الانفصالية قبل فوات الأوان). مضيفاً أن (حركة النجباء تعلن جاهزيتها لتحرير الأراضي المختلف بشأنها من قبل المليشيات الانفصالية وتدعو الجميع إلى الاستعداد).

وتابع، أن (على القائد العام تحديد بوصلة التحرير نحو حقول النفط ومنع المليشيات الكردية من سرقة ثروات الشعب). بحسب البيان .