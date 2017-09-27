الأمانة تنجز أعمال الخط الناقل لمياه الصرف الصحي في شارع 77

بغداد – داليا احمد

وجهت امينة بغداد ذكرى علوش بالاسراع في اعمال انجازالخط الناقل لمياه الصرف الصحي والامطار في شارع 77.وقال بيان للامانة تلقته (الزمان ) أمس ان (علوش اجرت جولة ميدانية للاطلاع على الاعمال الجارية لانجاز هذا الخط وتأهيل وصيانة محطات الصرف الصحي الحاكمة والفرعية ).واضاف ان (علوش وجهت ملاكات دائرة مجاري بغداد بضرورة الافادة من خط 77 الذي يخدم مناطق حي النصر 1و2 والرشاد وحي البتول لتصريف مياه الامطار ومنع حدوث الطفح ولاسيما في اثناء هطول امطار غزيرة) .واوضح البيان ان (علوش وجهت ايضا بالمتابعة الميدانية للمحطات والخطوط الناقلة وشبكات الصرف الصحي وجهوزيتها للعمل بكامل طاقتها التصريفية واعمال اصلاح التخسفات في الخطوط الرئيسة والشبكات الفرعية). وتابع ان (علوش اطلعت على سير الاعمال في صيانة وتأهيل محطة بمنطقة السيدية ضمن قاطع بلدية الرشيد ومحطة القادسية ضمن قاطع بلدية المنصور ووجهت بالاسراع في اعمال تنظيف السكرينات واضافة مضخات غاطسة وصيانة المنظومات الكهربائية)، وأشار الى ان (علوش اطلعت على الاعمال الجارية لتطوير مدخل طريق بغداد – بابل ومدخل طريق بغداد – واسط ووجهت بضرورة اكمال اعمال التطوير على وفق التصاميم المعدة والمدة المحددة).فيما دعت الامانة اصحاب العمارات السكنية والتجارية الى الإلتزام بما تتضمنه إجازة البناء وعدم تشييد طبقات إضافية . وتابع البيان ان (الامانة دعت اصحاب العمارات السكنية والتجارية بالالتزام بالضوابط الخاصة بالبناء وعدم مخالفة التصاميم والخرائط التي حصلت الموافقة عليها من قبل الجهات البلدية والقيام ببناء طبقات إضافية خارج تلك الضوابط).واضاف البيان ان (الامانة حذرت اصحاب الاملاك من التجاوز على التعليمات والقوانين البلدية في تشييد الأبنية وستقوم بإزالة الابنية المضافة وفرض الغرامات المالية على المخالفين). واشار الى ان (قانون 165 لسنة 1964 المعدل يجيز للامانة القيام بفرض هذه الغرامات وإزالة الابنية المضافة حفاظاً على التصميم الاساس للعاصمة ).ونفذت الامانة حملة لتنظيف خطوط وشبكات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار في عموم مناطق العاصمة إستعداداً لموسم الأمطار المقبل).

تنظيف شبكات

واوضح البيان ان (الدوائر البلدية قامت بتنظيف مشبكات مياه الامطار والمجاري والشبكات المشتركة ضمن الشوارع الرئيسة والمحلات السكنية ورفع المخلفات وفتح الانسدادات واصلاح التخسفات وايلاء اهمية خاصة لتنظيف الخطوط الرئيسة )، وأضاف ان (تلك الدوائر قامت ايضاً بتأهيل محطات المجاري واصلاح جميع المضخات والغواطس العاطلة ولوحات السيطرة الكهربائية والمغذيات والمولدات الكهربائية وتهيئة الديزلات وإتاحة البدائل لحالات الطوارىء وتهيئة مستلزمات العمل من آليات وعمال ومعدات متخصصة).

وتابع البيان ان (الدوائر البلدية قامت كذلك بدراسة مناطق الاختناقات وتشخيص مواقع التلكؤات واعداد الحلول وسبل المعالجة واصلاح وادامة الآليات التخصصية للمجاري وتنظيف الاحواض وإعداد خطة لتصريف مياه الامطار). واشار الى ان (الامانة دعت المواطنين الى عدم رمي النفايات والزيوت المستعملة في شبكات المجاري والتعاون مع ملاكات امانة من خلال المحافظة على نظافة شبكات المجاري والامطار).

خدمات بلدية

على الصعيد نفسه واصلت الامانة حملاتها المكثفة في تقديم الخدمات البلدية للمواطن البغدادي في عموم مناطق العاصمة بغداد. واضاف البيان ان (بلدية الشعلة قامت بحملات مكثفة خلال شهر ايلول الجاري رفعت خلالها 11000) طن من النفايات و1250 مترا مكعبا من الانقاض وغسل الشوارع الرئيسة والفرعية ونصب حاويات لجمع النفايات للحد من انتشارها العشوائي في الأماكن و الساحات العامة وان قسم الماء قام بإصلاح 66 نضحاً وكسراً في أنابيب الماء الصافي في عدد من المحلات منها 440 و462 و458 و454 لمعالجة الهدر الحاصل في مياه الشرب). واوضح ان (قسم المجاري قام بتنظيف خطوط وشبكات تصريف مياه الصرف الصحي وتنظيف عدد من المنهولات وتعويض الاغطية المفقودة في المحلات 458 و460 و462 وفتح 13 انسداداً في عدد من المناطق ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة).

وتابع ان (قسم الطرق قام بأعمال صيانة القالب الجانبي وترقيع الاجزاء المتضررة في عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية واصلاح الاجزاء المتضررة من احجار الرصف وردم الحفر ونصب مطبات صناعية على الشوارع القريبة من المدارس ورياض الاطفال).

واشار الى ان (قسم الزراعة قام بادامة عدد من الحدائق والمتنزهات عبر تشذيب الاشجار وقص الثيل وصيانة منظومات الري وتكثير النباتات في مشتل القسم لزراعتها في الحدائق والساحات العامة).