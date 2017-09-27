الوفد الأمني المصري إلى غزة يقيم بصورة دائمة

الفتاوى الشاذة تفجّرالغضب ضد الأزهر وسعاد صالح لـ (الزمان):لننق التراث

القاهرة – مصطفى عمارة

شهدت الايام الماضية عدداً من الفتاوى الغريبة والشاذة من عدد من شيوخ الازهر والتي لا تتناسب مع منطق العقل والدين ومن اغرب تلك الفتاوى التى ظهرت مؤخرا جواز نكاح البهائم وان يجامع الرجل زوجته بعد الوفاة وتحريم تحية العلم وهى الاراء التى اثارت موجة غضب عارمة ضد الازهر حتى .من جانب عدد من علمائه، مؤكدين انه يجب محاسبة اصحاب تلك الفتاوى الشاذة والتحقيق معهم فضلا عن تنقية كتب التراث من بعض الامور التى يمكن ان يسيئ للاسلام .وكشفت مصادر بجامعة الازهر طلبت عدم ذكر اسمها على الرغم من صدور قرار من الجامعة بالتحقيق مع هؤلاء العلماء، الا ان هذا القرار ظل حبرا على ورق ولم ينفذ وهذا ما اكدته سعاد صالح استاذة الفقه المقارن بالازهر لـ (لزمان)، ونفت صالح الفتاوى التى نسبت لها حول جواز معاشرة البهائم مؤكدة انها حذرت من وجود بعض الاحكام فى كتب التراث يجب تنقيتها مثل جواز الرجل معاشرة زوجته بعد الوفاه واضافت النائبة امنة نصير استاذة العقيده والفلسفة بجامعة الازهر ان التجديد ضرورة حياتيه وهناك اراء فى كتب التراث لاتتوافق مع الظروف الزمانية والمكانية التى نعيش فيها .وقال له حسين القاضى الباحث الازهري انه على الرغم من دعوات الرئيس المتكررة لتجديد الخطاب الديني وتنقية كتب التراث الا ان الازهر للاسف لم يقم بدوره في تنقية كتب التراث ولايوجد اجتهاد حقيقي داخل المؤسسة الازهرية والكليات الشرعية لاتقوم بالدور المطلوب مما ادى الى اعتناق الكثير من طلاب الازهر الفكر الفلسفي .

فتوى شاذة

فى المقابل اكد محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالازهر ان الفتاوى الشاذة التي تصدر من بعض الازهريين لاتعبر بالضرورة عن راى الازهر ومنهجه واننا نرد على الكتب القديمة بملايين الرسائل العلمية الا انها تحتاج الى طباعتها واخراجها الى النور .وأكد عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن الوفد الأمني المصري والذي سوف يصل إلى غزة خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يقيم في مصر بصورة شبه دائمة وأن هذا الوفد سوف يعمل على ترتيب الأجواء لعمل حكومة الوفاق الوطني وتسليم الوزارات وإزاله العقبات التى تحول دون تطبيق المصالحة .

وأضاف أيمن الرقيب القيادي الأصلاحي بحركة فتح لـ (الزمان) امس أن (سلاح المقاومة سوف يكون حاضرًا عند مناقشة تلك الموضوع وأوضح ان هناك اقتراحاً بتشكيل جيش وطنى ينضم تحت رايته كافة الفصائل الفلسطينية من أجل حماية المشروع الوطنى الفلسطيني إلا أن حماس يمكن أن تفترض على هذا الامر) . وفى السياق ذاته أكد خالد السعيد الباحث بمركز يافا للدراسات أن (القيادة الجديدة فى حماس تعمل بروح مختلفة عما سبقتها إلا انها قررت الانفصال عن الاخوان كما تقلصت علاقات حماس مع تركيا وإيران).وتوقع السعيد أن (يعمل هذا المكتب تحت لواء السفارة الفلسطينية . من جانبه أكد جهاد الحرازين أستاذ القانون العام والقيادى بحركة فتح أن دحلان لم يكن له دور فى المفاوضات بين فتح وحماس . مشيرا إلى أن الشعب الفلسطينى لن يقبل إى قيادة بفرض دولي أو اقليمي).