الإعمار يقوّم إضرار المناطق المحررة استعداداً لمؤتمر الدول المانحة

مجلس بغداد لـ (الزمان): تخصيص أموال لإنجاز مشروع مياه أبو غريب للحد من الكوليرا

بغداد- تمارا عبد الرزاق

خصص مجلس محافظة بغداد الاموال لانجاز مشروع ماء ابو غريب للحد من انتشار مرض الكوليرا في بعض ابار تلك المنطقة, فيما ناقشت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات قرار مجلس الوزراء القاضي بتوزيع اراض سكنية لذوي الشهداء , مشيرة الى تقويم الاضرار في المناطق المحررة لغرض طرحها في مؤتمر الدول المانحة في الكويت. وقال عضو المجلس سعد المطلبي لـ (الزمان) أمس ان (المجلس خصص الاموال المتوفرة في موازنته لانجاز مشروع ماء ابو غريب الجديد), واضاف ان (هناك اسبابا عدة دفعت الى التعجيل في سرعة الانجاز منها انتشار الكوليرا في بعض الابار في تلك المنطقة فضلا عن شح المياه في تلك المناطق), لافتا الى ان (المشروع سيسهم في ايصال المياه الصالحة للشرب الى القضاء والمناطق المجاورة له). وكان النائب طلال الزوبعي قد أعلن عن انجاز 90 بالمئة من مشروع ماء القضاء . وقال الزوبعي في تصريح امس انه (تم انجاز 90 بالمئة من مشروع ماء القضاء خلال 120 يوما بعدما كان معطلا لمدة 4 أعوام بسبب الإرهاب), لافتا الى ان (ازمة المياه في القضاء انتهت وسينجز المشروع خلال الأيام المقبلة).فيما ناقشت الوزارة قرار مجلس الوزراء القاضي بتوزيع اراض سكنية لذوي الشهداء, مشيرة الى تقويم الاضرار في المناطق المحررة لغرض طرحها في مؤتمر الدول المناحة في الكويت. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الوزيرة آن نافع اوسي خلال اجتماع هيئة الرأي القول انه (تمت مناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول اعمال الاجتماع منها ما تم ايفاؤه من قبل تشكيلات الوزارة لمتطلبات وزارة التخطيط فيما يخص تقويم الاضرار والخسائر الناجمة عن الاعمال الارهابية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والانبار وكركوك وحزام بغداد لغرض التهيئة لمؤتمر الدول المانحة المزمع عقده في الكويت).

توزيع اراضي

داعية اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الوكيل الفني للوزارة الى (استكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الاليات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 291 للعام الجاري الخاص بتوزيع اراض سكنية لذوي الشهداء من الذين استشهدوا في معارك مواجهة الارهاب والتحرير والمعاقين بهدف عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني للاسكان للنظر بتوصيات اللجنة بهدف اقرارها وعرضها على الامانة العامة لمجلس الوزراء), واوضحت اوسي انه (تمت مناقشة موضوع خصخصة الشركات التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزيرالصناعة وكالة محمد شياع السوداني بصفته رئيس اللجنة العليا لأعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بما يضمن اخذ متطلبات الوزارة عند اتخاذ القرار بصدد الموضوع), مشيرة الى (عرض اجراءات تفعيل قرار مجلس الوزراء 374 للعام الجاري المتعلق بوضع المشاريع في ظل الوضع المالي للدولة فضلا عن اجراءات دائرة الاسكان المتعلقة بعرض مشاريع الاسكان المتوقفة بطريقة الاستثمار ولاسيما مجمع الكاطون في محافظة ديالى ومن ثم باقي المشاريع الخمسة التي تم اقرارها لتحويلها الى فرص استثمارية بالاستفادة من الالية التي تم اعتمادها في مجمع التاجيات السكني).

صيانة شوارع

من جانب اخر تواصل الوزارة اعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير الخدمات في قضاء الحسينية ببغداد.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان ) أمس ان (مديرية بلدية الزهور التابعة لمديرية البلديات العامة احد تشكيلات الوزارة وضمن جهودها لتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية في القضاء باشرت بأعمال صيانة وتبليط شارع مطعم الأمير وسط القضاء).

اضاف ان (الجهد الهندسي والفني في المديرية باشر بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة أعمال تهيئة الشارع التي شملت فرش وتعديل طبقة من الحصى الخابط فضلاً عن صب طبقة من الكونكريت وصولاً لمرحلة الأكساء), مبينا ان (المديرية ستباشر في حال الانتهاء من الشارع باعمال اكساء شارع الشهيد)،

داعياً المواطنين إلى (التعاون مع الملاكات الخدمية من اجل تحسين الواقع الخدمي والنهوض بالواقع العمراني للقضاء), وتابع ان (الوزارة انجزت 11 مشروعاً ضمن قرض البنك الدولي الطارئ لاعادة اعمار المناطق المحررة للعام الجاري من قبل دائرة الطرق والجسور لأعادة اعمار الجسور المدمرة جراء العمليات الارهابية في بغداد وصلاح الدين وديالى والانبار).