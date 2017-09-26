 توافق أمريكي إيراني: الاستفتاء سيجلب فوضى إقليمية 

طهران- بغداد -واشنطن – الزمان

حذرت ايران الثلاثاء من ان الاستفتاء حول الاستقلال في اقليم كردستان العراق سيؤدي الى «فوضى سياسية» في المنطقة فيما اعلن الحرس الثوري الايراني انه سيرسل تجهيزات صواريخ الى الحدود.

وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي ان «نتيجة هذه الخطوة هي فوضى سياسية في المنطقة».

وتعبر ايران ايضا عن قلقها من العلاقات بين الاكراد واسرائيل، الدولة الوحيدة في المنطقة التي ساندت جهود الاكراد نحو الاستقلال.

وأضاف ولايتي انه «من الاسف ان يكون (رئيس اقليم كردستان مسعود) بارزاني على ارتباط مع الصهاينة منذ مدة وانه لم يكتسب الدروس من فلسطين، وان هذا الاستفتاء بداية لانهياره السياسي لان الشعب الكردي العظيم لن يرضخ لهذا العار». واعلنت الولايات المتحدة انها اصيبت بـ»خيبة امل عميقة» بسبب الاستفتاء على الاستقلال الذي اجراه اقليم كردستان العراق الاثنين في تحد للمجتمع الدولي بأسره، مؤكدة ان هذا الاستفتاء «سيزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب» في الاقليم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت ان «الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار حكومة اقليم كرستان اجراء استفتاء احادي الجانب على الاستقلال اليوم، بما في ذلك في مناطق خارج اقليم كردستان».

وأضافت في بيان ان «العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والشعب التركي لن تتغير على ضوء الاستفتاء غير الملزم الذي جرى اليوم، لكن باعتقادنا فان هذه الخطوة ستزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب بالنسبة الى اقليم كردستان وسكانه».

وبحسب البيان فان الاستفتاء «سيعقد بدرجة كبيرة العلاقات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية والدول المجاورة».

كما لفتت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية في بيانها الى ان الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية «لم تنته، والتنظيمات المتطرفة تسعى لاستغلال انعدام الاستقرار والخلاف».

واضافت «نعتقد انه يتعين على جميع الاطراف ان ينخرطوا بطريقة بنّاءة في حوار من اجل تحسين مستقبل كل العراقيين»، مشددة على ان «الولايات العراقية تدعم عراق موحدا وفدراليا وديموقراطيا ومزدهرا».

واشار التلفزيون الرسمي الثلاثاء الى ان الاكراد في المنطقة الحدودية في شمال غرب ايران نظموا تظاهرات سلمية دعما للاستفتاء.

واعتبر ولايتي ايضا ان الاميركيين والبريطانيين «يقفون وراء استفتاء كردستان العراق» رغم اعلان واشنطن ولندن معارضتهما للاستفتاء.