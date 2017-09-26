إردوغان يصف بارزاني بالخائن والقوات التركية العراقية تضغط على الحدود

اسطنبول,- الزمان

حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء من خطر اندلاع “حرب إتنية وطائفية” في حال مضى إقليم كردستان العراق في مشروعه للاستقلال عقب الاستفتاء الذي أجراه. ووصف اردوغان رئيس اقليم كردستان بالخائن .

وقال اردوغان في خطاب متلفز “في حال لم يتراجع (الرئيس الكردستاني مسعود) بارزاني وحكومة إقليم كردستان عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، فسيلازمهم تاريخيا عار جر المنطقة إلى حرب إتنية وطائفية”.

وأدلى أكراد العراق بأصواتهم الاثنين في الاستفتاء التاريخي لأجل الاستقلال رغم المعارضة القوية من بغداد ودول مجاورة، بينها ايران وتركيا. وبلغت نسبة المشاركة 72 بالمئة حيث شارك 3,3 مليون من إجمالي 4,58 مليونا مسجلين على قوائم الناخبين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم المفوضية الانتخابية شيروان زرار.

ويتوقع صدور النتائج في غضون 24 ساعة، في ظل عدم استبعاد أن تكون الغالبية الكاسحة صوتت لصالح “نعم”. وأكد اردوغان أن تركيا، التي تخشى من انعكاسات التصويت على الأقلية الكردية لديها، ستنظر في جميع الخيارات انطلاقا من عقوبات اقتصادية ومرورا باجراءات عسكرية.

وقال في ما يبدو أنها إشارة واضحة إلى تهديداته السابقة بإغلاق الحدود إن الخيارات “الجوية وعلى الأرض جميعها مطروحة”.

وأكد أن “جميع الخيارات على الطاولة حاليا وتجري مناقشتها (…) ستكونون أنتم (حكومة اقليم كردستان) محاصرين من لحظة البدء بتطبيق العقوبات”.

وأشار اردوغان إلى أنه لا يوجد أي دولة ستعترف باستقلال الأكراد سوى اسرائيل، التي أيدت الاستفتاء.

وقال “من سيعترف باستقلالكم؟ اسرائيل. العالم ليس كله اسرائيل”.

وحذر بارزاني من أن دعم الدولة العبرية لن يكون كافيا حيث قال “عليك أن تعلم أن التلويح بالأعلام الاسرائيلية لن ينقذك”. وشارك جنود عراقيون الثلاثاء في تدريب عسكري تركي جرى قرب الحدود العراقية الثلاثاء، بعد يوم من اجراء إقليم كردستان استفتاء على استقلاله. ورغم العلاقات الجيدة التي تجمعها بحكومة إقليم كردستان العراق، إلا أن أنقرة عارضت بشدة الاستفتاء غير الملزم والمثير للجدل حيث هددت باتخاذ جملة من الاجراءات كالعقوبات الاقتصادية وحتى التدخل العسكري ضد حكومة المنطقة.

ورفضت الحكومة العراقية المركزية في بغداد كذلك الاعتراف بالاستفتاء.

وأجرى الجيش التركي تدريبات عسكرية باستخدام دبابات الأسبوع الماضي في محافظة شرناق في وقت علا صوت أنقرة في معارضتها الاستفاء. وواصل الجيش تدريباته مع وصول تعزيزات السبت فيما أعلن أن مرحلة ثالثة من المناورات ستنطلق الثلاثاء بمشاركة الجيش العراقي، الذي وصلت عناصره الاثنين إلى المنطقة.

ولم يعط الجيش التركي مزيدا من التفاصيل عن أعداد القوات المشاركة.

وشاهد مصور لفرانس برس جنودا يحملون الأعلام التركية والعراقية اثناء تحركهم على دبابات خلال التدريبات في بلدة سيلوبي الحدودية.

وتأتي التدريبات فيما حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان زعيم إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، من المضي في مشروع الاستقلال بعد الاستفتاء، قائلا إن تحركا من هذا النوع قد يشعل “حربا اتنية وطائفية” في المنطقة.

وقال في ما يبدو أنها إشارة واضحة إلى تهديداته السابقة بإغلاق الحدود إن الخيارات “الجوية وعلى الأرض جميعها مطروحة”.

وحذر حكومة اقليم كردستان من إمكانية شن عملية عبر الحدود كتلك التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا العام الماضي ضد تنظيم داعش ومسلحين أكراد.

من جهته، كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن قبل الاستفتاء أنه سيتخذ كافة “الاجراءات الضرورية” لحماية وحدة بلاده.