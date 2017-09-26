 مصدر قضائي لـ (الزمان):شخصيات مصرية بارزة سيتم إسقاط جنسيتها فورإقرار القانون

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر قضائي رفيع المستوى ان شخصيات بارزة مرشحة لاسقاط الجنسيه عنها عقب موافقة مجلس النواب على قانون اسقاط الجنسية عن المنتمين لجماعات ارهابية والتى تهدد استقرار البلاد .

واكد المصدر ان ابرز الشخصيات المرشحة لاسقاط الجنسيه عنها لاعب الكره ابو تريكه والرئيس السابق محمد مرسي وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر ووجدى غنيم وكشف الفقيه الدستوري شوقى السيد ان القانون الذى اقرته الحكومة سيطرح للنقاش على مجلس النواب لادخال اية تعديلات عليه ثم يرسل الى مجلس الدولة قبل التصديق عليه من جانب رئيس الجمهوريه واوضح الفقيه الدستورى ان اسقاط الجنسيه لن يتم قبل صدور حكم نهائى بالادانة .

وفيما رحب د/ صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان بالقانون لأنه يسهم فى حفظ امن البلاد لأنه يشكل رادع لكل مَن تسول له نفسه الاضرار بأمن البلاد هاجم عدد من السياسيين والحقوقيين هذا القانون باعتباره غير دستورى ويضر بسمعة مصر فى الخارج. فى هذا الاطار قال المحامي حسين حسن مستشار الاتحاد المصري لحقوق الانسان ان القانون سوف يثير مشكلات عديدة وسوف يتسبب فى هجوم دولي عليه فى الوقت هى فى امس الحاجة الى تحسين صورة مصر .