تحذير من طريقة سهلة في تشفير الهواتف النقالة

واشنطن – الزمان

حذرت دراسة أميركية من الأسلوب الذي يعتمده بعض مستخدمي أندرويد في فك قفل هواتفهم بالاعتماد على نموذج معين يتم رسمه بتمرير الإصبع على شبكة من النقاط، مشيرة إلى سهولة اكتشافها من قبل الآخرين.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في أكاديمية البحرية الأميركية وجامعة بالتيمور في ولاية ميرلاند، أن الأشخاص الذين يقفون على بعد مترين بوسعهم معرفة النموذج المطلوب لفك القفل، وفق ما ذكرت «تلغراف» البريطانية الثلاثاء.

وطلب الباحثون من 1173 شخصا مشاهدة مجموعة من الفيديوهات للأشخاص الذين يفتحون القفل الموجود في هواتفهم، ثم يكررون ما يشاهدونه. ووجدوا أن اثنين من ثلاثة أشخاص كانوا قادرين على تكرار فتح الأقفال أو الوصول إلى 6 نقاط من أصل 9 في النموذج المطلوب لفك القفل.

وقالت الدراسة إن شخصا يقف على بعد 1.5 إلى 1.8 متر في إمكانهم توقع كلمة سر «الشبكة» التي ستخدم على نطاق واسع في أجهزة أندرويد، ونصحت المستخدمين بالتوقف عن هذا النوع من الحماية والاعتماد على كلمة مرور.

وفي المقابل، أشار الباحثون الأميركيون إلى أن كلمة السمر المستخدمة في أجهزة iOS، أكثر صعوبة، فلم يتمكن من كشفها سوى واحد من 10 أشخاص.