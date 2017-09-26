 يسرا:لا أزال في صحة جيدة

القاهرة – الزمان

‎ردت الفنانة المصرية يسرا، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول تعرضها لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بالربو خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى.

‎يسرا التي تشارك كعضو لجنة تحكيم في المهرجان نفت كل هذه الأخبار في تصريحات صحفية، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار شائعات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة. ‎وأضافت: «أنها تتمتع بصحة جيدة، وتستمتع بأوقاتها مع أصدقائها في الجونة، كما عبرت عن دهشتها من انتشار شائعات سخيفة وعدم تأكد بعض المواقع الإخبارية منها قبل ترويجها».

‎يذكر أن يسرا هي من قامت بتسليم الفنان الكبير عادل إمام جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله الفنية خلال حفل افتتاح المهرجان.