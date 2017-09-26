 يسرا:لا أزال في صحة جيدة

القاهرة – الزمان
ردت الفنانة المصرية يسرا، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول تعرضها لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بالربو خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى.
يسرا التي تشارك كعضو لجنة تحكيم في المهرجان نفت كل هذه الأخبار في تصريحات صحفية، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار شائعات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة. وأضافت: «أنها تتمتع بصحة جيدة، وتستمتع بأوقاتها مع أصدقائها في الجونة، كما عبرت عن دهشتها من انتشار شائعات سخيفة وعدم تأكد بعض المواقع الإخبارية منها قبل ترويجها».
يذكر أن يسرا هي من قامت بتسليم الفنان الكبير عادل إمام جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله الفنية خلال حفل افتتاح المهرجان.