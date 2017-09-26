إلهام شاهين وفستان الكلاب الغالي 

القاهرة – الزمان

‎حضرت الفنانة المصرية إلهام شاهين حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أثارت انتقادات جمهورها بشكل كبير.

‎إلهام أطلت في الحفل بفستان أسود فضفاض مزين برسومات لورود حمراء والكلاب، وتركت شعرها القصير منسدلا في إطلالة بسيطة. ‎وقد اتضح أن فستان الفنانة المصرية من تصميم الماركة العالمية “دولتشي وجابانا”، ويبلغ سعره 3250 يورو أي ما يقدر بـ 68.61 ألف جنيه.

‎وكانت إلهام شاهين قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها، بتأكيدها أنها اختارت فستان عليه رسومات لكلاب لأنها تحب هذه الحيوانات الراقية.