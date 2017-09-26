إلهام شاهين وفستان الكلاب الغالي 

القاهرة – الزمان
حضرت الفنانة المصرية إلهام شاهين حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أثارت انتقادات جمهورها بشكل كبير.
إلهام أطلت في الحفل بفستان أسود فضفاض مزين برسومات لورود حمراء والكلاب، وتركت شعرها القصير منسدلا في إطلالة بسيطة. وقد اتضح أن فستان الفنانة المصرية من تصميم الماركة العالمية “دولتشي وجابانا”، ويبلغ سعره 3250 يورو أي ما يقدر بـ 68.61 ألف جنيه.
وكانت إلهام شاهين قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها، بتأكيدها أنها اختارت فستان عليه رسومات لكلاب لأنها تحب هذه الحيوانات الراقية.