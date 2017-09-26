مصر :فضيحة حفل الشواذ تواكب الرقص في مسجد دمنهور

القاهرة – الزمان

فى سابقة تعد الاولى من نوعها فى مصر اقيمت يوم الجمعة الماضى بالتجمع الخامس حفل ضخم لفرقة ليلى الغنائي اللبناني رفع خلاله علم المثليين لاول مرة وشهد الحفل اقبالا منقطع النظير حيث اكد مسئول بمصلحة الضرائب ان دخل الحفل تجاوز 1.2 مليون جنيه وهو اعلى حفلات عمرو دياب ب 400 الف جنيه ومع تسرب انباء هذا الحفل اجتاحت موجة غضب عارمة جموع الشعب المصري والذى اعتبر ان اقامة هذا الحفل فى مصر يناقض مع كل القيم الدينية والاخلاقية.

وفى اول رد فعل على اقامة هذا الحفل تقدم المحاميان د/ سمير صبرى وعمرو عبدالسلام ببلاغ للنائب العام يطالبان فيه بالقبض على منظم الحفل وفريق ليلى اللبناني الذى احياه ومنعهم من مغادرة البلاد ومحاكمتهم بتهمة التحريض على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسى وافساد اخلاق المجتمعات العربيه كما تقدم عدد من نواب مجلس الشعب بطلب احاطه الى وزير الداخليه للتحقيق فى كيفية السماح باقامة مثل هذا الحفل فى مصر فيما القت قوات الامن القبض على 7 من منظمى الحفل للتحقيق معهم فى السياق ذاته اكدت نقابة المهن الموسيقية انها لن تسمح بعد ذلك لفرقة ليلى اللبنانيه بالغناء فى مصر. كما اعرب الموسيقار حلمى بكر عن استيائه من اقامة هذة الحفلات فى مصر والتى يتم فيها شرب الخمور والمخدرات كما طالب الموسيقار محمد على سلمان بمحاكمه من دعوا هذه الفرقة لان المجتمع المصري لا يقبل المساس باخلاقياته .من ناحية اخرى تقدم عدد من اهالى دمنهور ببلاغ الى النائب العام ضد محافظ البحيرة للسماح باقامة حفل غنائي راقص فى احد مساجد دمنهور الواقعة على اطراف المدينة.