الفنان المغربي سعد المجرد يتلقى أغرب الهدايا

الرباط – الزمان

‎تلقى الفنان المغربي سعد المجرد هدية غريبة جدا من صديقه، لمناسبة نجاح أغنيته الجديدة Iet Go، والتي حققت عدد مشاهدات كبيرة على موقع “اليوتيوب”.

‎ويبدو أن صديق المجرد أراد أن يعيده إلى أجواء بلده المغرب، حيث قام بزيارته في مقر إقامته في فرنسا، وأحضر له قدرا كبيرا يحتوي على الأكلة المراكشية المعروفة بـ”الطنجية”.‎وعبر الفنان المغربي عن سعادته الشديدة بهذه الهدية المميزة، ونشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يحمل القدر بسعادة شديدة، وعلق قائلا: “طنجية مراكشية ديال بالصح ، شكرًا خويا منير”.

‎يذكر أن الشرطة الفرنسية قد قامت بإلقاء القبض على الفنان المغربي سعد المجرد، داخل فندق «ماريوت شانزلزيه»، بعد أن تقدمت فتاة فرنسية بشكوى ضده اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها.

‎وقضى سعد في محبسه حوالي 6 شهور، ووافق القضاء الفرنسي على إطلاق سراحه، إلا أنه ممنوع من السفر حتى انتهاء التحقيقات وغلق ملف القضية بشكل نهائي، ويتم مراقبة كل تحركاته من خلال سوار إلكتروني.