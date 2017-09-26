الفنان المغربي سعد المجرد يتلقى أغرب الهدايا

الرباط – الزمان
تلقى الفنان المغربي سعد المجرد هدية غريبة جدا من صديقه، لمناسبة نجاح أغنيته الجديدة Iet Go، والتي حققت عدد مشاهدات كبيرة على موقع “اليوتيوب”.
ويبدو أن صديق المجرد أراد أن يعيده إلى أجواء بلده المغرب، حيث قام بزيارته في مقر إقامته في فرنسا، وأحضر له قدرا كبيرا يحتوي على الأكلة المراكشية المعروفة بـ”الطنجية”.وعبر الفنان المغربي عن سعادته الشديدة بهذه الهدية المميزة، ونشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يحمل القدر بسعادة شديدة، وعلق قائلا: “طنجية مراكشية ديال بالصح ، شكرًا خويا منير”.
يذكر أن الشرطة الفرنسية قد قامت بإلقاء القبض على الفنان المغربي سعد المجرد، داخل فندق «ماريوت شانزلزيه»، بعد أن تقدمت فتاة فرنسية بشكوى ضده اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها.
وقضى سعد في محبسه حوالي 6 شهور، ووافق القضاء الفرنسي على إطلاق سراحه، إلا أنه ممنوع من السفر حتى انتهاء التحقيقات وغلق ملف القضية بشكل نهائي، ويتم مراقبة كل تحركاته من خلال سوار إلكتروني.