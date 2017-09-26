راضي يجلب الأفراح بالوقت القاتل ويمنح الجوية تذكرة نهائي آسيا

بغداد – قصي حسن

حجز فريق القوة الجوية تذكرة نهائي كاس الاتحاد الاسيوي بكرة القدم 2017 حينما كسر حاجز التعادل السلبي امام الوحدة السوري، باحرازه هدف الفوز الغالي في الوقت بدل الضائع في المباراة التي جرت مساء امس الثلاثاء في ملعب نادي الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراة إياب نهائي منطقة غربي آسيا. وتأهل الجوية مستفيدا من الهدف الذي سجله في مباراة الذهاب التي جرت في لبنان وانتهت لصالح الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد، وسيواجه ممثل الكرة العراقية في رحلة الدفاع عن اللقب، الفائز من مجموع نتيجة مباراتي الاستقلال الطاجيكي وبينغالورو الهندي.

وجلب المهاجم البديل امجد راضي الافراح للشعب العراقي، حينما قفز للكرة العرضية التي مررها زميله همام طارق ليضعها بثقة براسه في شباك حارس الوحدة طه موسى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعد سلسلة من الفرص الضائعة التي تحققت في شوط المباراة الثاني ولاسيما بعد دخول القناص امجد راضي، فيما كان المنافس الطرف الافضل في النصف الاول من اللقاء، واضاع ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، نفذها محمد غباش وردها بنجاح الحارس فهد طالب. وكان الجوية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة للوحدة و9 للحد البحريني ونقطة واحدة للصفاء اللبناني.وفي نصف نهائي منطقة غربي آسيا تغلب الجوية على الزوراء بواقع 2-1 في مجموع المباراتين.